الأسرة كلها ماتت..مشاهد مؤثرة من جنازة عائلة الشرقية بعد حريق منزلهم|شاهد

مشاهد إنسانية صعبة شهدتها مدينة الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية، أثناء استقبال جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة لصلاة الجنازة عليهم وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير.

حيث استقبل الأهالي الجثامين بالدموع والحزن الشديد، وسط عويل وصراخ أهالي الأسرة التي لقيت مصرعها بعد نشوب حريق في شقتهم.

كما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية عقب ورود أنباء تفيد مصرع أب وزوجته وأبنائه الثلاثة في حريق نشب بمنزلهم بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وشيع الأهالي الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمدينة الإبراهيمية، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد حفيظ بمدينة الإبراهيمية.

واكد الأهالي ان المتوفين هم مرتجى محمود منيع، 45 عامًا وزوجته وأطفالهم الثلاثة البالغين من العمر عام و7 أعوام و11 عامًا، وتم نقل الجثامين الخمسة إلى أحد المستشفيات القريبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.