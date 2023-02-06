قرار عاجل.. أمريكا تمنع السفن من الإبحار في منطقة سقوط المنطاد الصيني

أعلن خفر السواحل الأمريكي اليوم "الاثنين" إغلاق موقع سقوط المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية ساوث كارولينا أمام حركة السفن.

وقال خفر السواحل الأمريكي، في بيان له، إنه أغلق المياه قبالة شاطئ سيرفسايد بولاية ساوث كارولينا في المنطقة التي أسقط فيها الجيش الأمريكي منطاد صيني يشتبه في كونه منطادًا للتجسس، وذلك حتى يوم 18 فبراير.

وبموجب هذا القرار يتم منع حركة السفن في مساحة 10 أميال دون إذن من خفر السواحل، ويهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين من المخاطر المحتملة المرتبطة ببقايا المنطاد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية برصد حطام محتمل لمنطاد التجسس الصيني سقط على ساحل ولاية ساوث كارولينا.

وقالت صحيفة «فوكس نيوز» الأمريكية، في تقرير لها: «تم رصد حطام محتمل من منطاد التجسس الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية».

وحثت الشرطة المحلية السكان المحليين على عدم لمس الحطام إذا تم العثور عليهم والإبلاغ الفوري عن الاكتشاف إلى سلطات إنفاذ القانون.