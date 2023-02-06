تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

علق الاعلامي خالد الغندور علي خسارة الزمالك اليوم أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "#انتهاء_المباراة :

فاركو يلحق بالزمالك هزيمة جديدة بنتيجة 0/3 في إطار مباريات الاسبوع الـ17 للدوري ⚽🏆.

انتهت احداث مباراة فاركو والزمالك بفوز فاركو بثلاثة أهدلف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع لاعبو فاركو كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكري نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

أنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف مؤكد لعمرو جمال مهاجم فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة.