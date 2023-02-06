رئيس جامعة حلوان: نعمل على صنع كوادر وطنية

بدأت كلية الحقوق جامعة حلوان في استقبال شباب الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية الأولى بالجامعة التي تقام بعنوان التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة بمشاركة 15 كلية حقوق من الجامعات المصرية .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه تهدف الدورة الحقوقية إلى المساهمة فى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

وتقام المبادرة الحقوقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

ويتولى بتنسيق الدورة الحقوقية الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إيمان اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.