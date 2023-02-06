مصر تحصد المركز الأول في الفرع الرابع لمسابقة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن نتيجة الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبعة مع توجيه هذه القراءات في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

وأسفرت النتيجة عن فوز حمادة محمد السيد خطاب من مصر، بالمركز الأول وجاءت قيمة الجائزة قدرها 200 ألف جنيه، وشهادة تقدير، والمنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وجاء في المراكز التالية كل من محمد أحمد فتح الله أحمد، وعبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح، وعمار صالح عزيري من الجزائر، ومبارك آدم يحي محمد من السودان، ودرویش منصور درويش أبو خضيرة، من فلسطين وكل منهم سيحصل على شهادة تقدير والمنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تشمل ثمانية فروع، على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، وعدد المتسابقين 15 متسابقًا، بجوائز 400 ألف جنيه.

الفرع الثاني : الأسرة القرآنية، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة، وعدد المتسابقين 3 أسر، بجائزة 300 ألف جنيه للأسرة الفائزة.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، وعدد المتسابقين 11 متسابقًا، بجائزة 200 ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، وعدد المتسابقين 10 متسابقين، بجائزة 200 ألف جنيه.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية، وعدد المتسابقين 53 متسابقًا، بجوائز إجمالية 450 ألف جنيه.

الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم، وعدد المتسابقين 5 متسابقين بجائزة 150 ألف جنيه.

الفرع السابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة، بشرط ألا يزيد السن عن (15) عامًا، وعدد المتسابقين 4 متسابقين، بجائزة 150 ألف جنيه.

الفرع الثامن : المحفظ المثالي، وفاز بهذا الفرع الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة المحفظ المثالي لهذا العام وقدرها 150 ألف جنيه.

وعلى هامش المؤتمر التحضيري كرم‎ ‎معالي‎ ‎الدكتور ‎محمد‎ ‎مختار‎ ‎جمعة‎ ‎وزير‎ ‎الأوقاف‎ ‎‎ ‎ ‎الفائزين‎ ‎في‎ ‎المسابقة‎ ‎الثالثة‎ ‎للقرآن‎ ‎الكريم‎ ‎للطلاب‎ ‎الوافدين‎ ‎بالمجلس‎ ‎الأعلى‎ ‎للشئون‎ ‎الإسلامية،‎ ‎وهم:‏‎

فرع‎ ‎القرآن‎ ‎الكريم‎ ‎كاملًا‎:‎

‏1‏‎. ‎عمر‎ ‎طلامي‎ ‎حسن‎ - ‎نيجيريا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الأول

‏2‏‎. ‎احمد‎ ‎راشد‎ ‎ملهاج‎ - ‎أفغانستان‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الثاني

‏3‏‎. ‎عبدالرحمن‎ ‎أحمد‎ - ‎نيجيريا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الثالث

‏4‏‎. ‎بشير‎ ‎إمام‎ ‎عثمان‎ - ‎نيجيريا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الرابع

‏5‏‎. ‎خالد‎ ‎آدم‎ ‎شعيب‎ - ‎نيجيريا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الخامس

‏6‏‎. ‎موسى‎ ‎علي‎ ‎حمد‎ ‎رحيم‎ - ‎العراق‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎السادس

‏7‏‎. ‎زُلْفَى‎ ‎فُنَّا‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎السابع

‏8‏‎. ‎محمد‎ ‎شريف‎ ‎حسن‎ - ‎بنجلاديش‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الثامن

‏9‏‎. ‎عائشة‎ ‎عزة‎ ‎المسلمة‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎التاسع

‏10‏‎. ‎محمد‎ ‎فرحان‎ ‎حنيف‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎العاشر

‏11‏‎. ‎أبو‎ ‎بكر‎ ‎محمد‎ ‎محمد‎ - ‎نيجيريا‎ - ‎القرآن‎ ‎كاملاً‎ - ‎الحادي‎ ‎عشر

فرع‎ ‎نصف‎ ‎القرآن‎:‎

‏1‏‎. ‎خليل‎ ‎الله‎ ‎إبراهيمي‎ - ‎أفغانستان‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎الأول

‏2‏‎. ‎احمد‎ ‎عبد‎ ‎عويد‎ - ‎العراق‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎الثاني

‏3‏‎. ‎حبيب‎ ‎الله‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎الثالث

‏4‏‎. ‎اميرخان‎ ‎شاهرخي‎ ‎عبدالودود‎ - ‎أفغانستان‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎الرابع

‏5‏‎. ‎معمر‎ ‎عارفين‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎الخامس

‏6‏‎. ‎لطفية‎ ‎مفتاح‎ ‎الجنة‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎السادس

‏7‏‎. ‎عبدالرحمن‎ ‎موسى‎ - ‎نيجيريا‎ - ‎نصف‎ ‎القرآن‎ - ‎السابع

فرع‎ ‎ربع‎ ‎القرآن‎:‎

‏1‏‎. ‎إحسان‎ ‎نور‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎ربع‎ ‎القرآن‎ - ‎الأول

‏2‏‎. ‎شفاء‎ ‎فوزة‎ ‎الجنة‎ - ‎إندونيسيا‎ - ‎ربع‎ ‎القرآن‎ - ‎الثاني

كما كرم ‎وزير‎ ‎الأوقاف‎‎ ‎المتميزين‎ ‎في‎ ‎المقارئ‎ ‎النموذجية، وذلك ‏بصرف‎ ‎مكافأة‎ ‎استثنائية‎ ‎قدرها (‏‎‏1000‏‎‏)‏‎ ‎جنيه‎ ‎وشهادة‎ ‎تقدير وهم:‏

‏1‏‎. ‎صالح‎ ‎أبو‎ ‎القاسم‎ ‎صالح‎ - ‎بني‎ ‎سويف‎ ‎

‏2‏‎. ‎مصطفى‎ ‎حسين‎ ‎أحمد‎ - ‎بني‎ ‎سويف‎ ‎

‏3‏‎. ‎عبد‎ ‎العليم‎ ‎طه‎ ‎عبد‎ ‎العظيم‎ - ‎بني‎ ‎سويف

‏4‏‎. ‎محمد‎ ‎السعيد‎ ‎خلف‎ ‎الله‎ - ‎الغربية‎ ‎

‏5‏‎. ‎محمد‎ ‎عبد‎ ‎الكريم‎ ‎عطية‎ - ‎الشرقية‎ ‎

‏6‏‎. ‎إبراهيم‎ ‎محمد‎ ‎محي‎ ‎الدين‎ - ‎البحيرة‎ ‎

‏7‏‎. ‎السعيد‎ ‎محمد‎ ‎أبو‎ ‎المكارم‎ - ‎البحيرة‎ ‎

‏8‏‎. ‎محمود‎ ‎السيد‎ ‎محمود‎ ‎غنام‎ - ‎شمال‎ ‎سيناء‎ ‎

‏9‏‎. ‎شريف‎ ‎عامر‎ ‎عبد‎ ‎الفتاح‎ ‎أحمد‎ - ‎الجيزة‎ ‎

‏10‏‎. ‎عبد‎ ‎الرحمن‎ ‎فرج‎ ‎حافظ‎ - ‎القاهرة‎ ‎

‏11‏‎. ‎عمرو‎ ‎عبد‎ ‎الناصر‎ ‎يحيى‎ ‎البشلاوي‎ - ‎الفيوم.