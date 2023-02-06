"سارة" .. أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

رحب أول روبوت سعودي تحت اسم "سارة" بزوار معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر "ليب2023" التقني الدولي باللهجة العامية السعودية .

الروبوت "سارة"

وجرى تصنيع الروبوت "سارة" بالتعاون بين السعودية الرقمية و شركة Qss ، وبإمكانه التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم وتأدية جميع الرقصات الشعبية والرد على استفسارات الزوار.

ويحتوي الروبوت "سارة" على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي حيث بإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة "هلا سارة".

الروبوت "سارة"

و يحتوي الروبوت على نموذج مدرب مسبقاً يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة وتحليل الجمل وفهم محتواها ،ومن ثم تقديم الجواب المناسب وإرساله على شكل نص.

الروبوت "سارة"

والجدير بالذكر ان فعاليات مؤتمر "ليب2023" ، ياتى فى نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله اليوم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بعنوان "نحو آفاق جديدة"، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي ، تحت تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.