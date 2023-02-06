جوهر التلاقي العربي.. العشرى: علاقات متينة تجمع مصر والسعودية منذ عقود |فيديو

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك محطات مفصلية ورئيسية في العلاقات المصرية السعودية على مدار مائة عام، منذ الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأضاف العشري خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أنه منذ ذلك الوقت، تمت صياغة قواعد متانة العلاقات المصرية السعودية التي استمرت ذات خصوصية على مدار مائة عام حتى الآن، تمثل جوهر التلاقي العربي في أفضل صوره حتى هذه اللحظة على مستوى العلاقات الإقليمية والعربية.

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية حتى هذه اللحظة بخصوصيتها الفريدة والاستثنائية تمثل محور التعاون العربي في المقام الأول، والقاطرة الرئيسية لتوفير الأمن القومي في المنطقة على مدار محطات عديدة أبرزها حرب الخليج، وحرب أكتوبر1973م.

وأشار إلى أنه حتى نجاح مصر في ثورة يونيه 2013م، كانت السعودية ركيزة أساسية توفر غطاء الدعم للجانب المصري في تجاوز الكثير من المحطات السلبية التي تسببت بها عمليات الإرهاب الأسود التي استطاعت مصر ببسالة الجيش والشرطة وبغطاء داعم من المملكة العربية السعودية والأشقاء في الخليج أن توفر حظوظ النجاح.