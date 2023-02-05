مدير تحرير الأهرام: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وشهدت طفرة منذ 2013

تحدث أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، عن تاريخ العلاقات المصرية السعودية.

وقال "العشري"، خلال ظهوره على قناة "إكسترا نيوز"، إن تاريخ مشترك كبير وعلاقات جوية متجذرة تجمع بين البلدين، قرابة الـ 90 عاما، منذ تأسيس المملكة العربية السعودية.

حالة فريدة واستثنائية

وأضاف، أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة كبيرة، وهناك حالة من الزخم والتعاطي الكبير في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، وشهدت مزيد من التناغم منذ عان 2013.

وتابع: "منذ ذلك الوقت شهدنا حالة فريدة واستثنائية في مسار العلاقات المصرية السعودية، وحجم تنسيق كبير وتشاور دائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان عبد العزيز، ثم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".