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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة.. فنانة شهيرة تتعرض للهجوم بسبب صورتها بالبكيني

إسراء بيلجيك
إسراء بيلجيك

سقطت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيك فريسة لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بسبب صورة لها وهي ترتدي البكيني.

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وذكرت صحيفة “تريبيون” الباكستانية، أن بيلجيك قررت إيقاف التعليقات على لقطة شاركتها وهي ترتدي البكيني على متن قارب، بعد سيل من الانتقادات والهجوم من المتابعين وأشارت إلى أن نجمة “أرطغرل”، التي أصبحت اسما مألوفا خارج تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي اكتسبته من تقديم شخصية “السلطانة حليمة”؛ تتلقى في الوقت الحالي تقديرًا واسعا من طبقات الشعب الباكستاني.

 

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إسراء بيلجيك

وقد أثارت الصورة تعليقات وانتقادات حملت تطاولاً يبدو أنه هو من دفعها لكي تغلق التعليقات، وجاءت الردود على شاكلة: “لماذا يتبع بعض الممثلين الأتراك والباكستانيين الثقافة الغربية؟ ” فيما كتب معلق آخر يبدو أنه تأثر بقوة بشخصيتها المحتشمة في العمل التلفزيوني “أكرهك سلطانة حليمة بعد رؤية هذه الصورة “. 

 

 

 

 لم تقف التعليقات عند هذا الحد، لكن كثيرين ممن شاهدوا الصورة، طلبوا منها أن تتوافق تماما شخصيتها على الشاشة مع واقعها الحقيقي؛ ما يعني أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تقود بها حياتها من وجهة نظرهم.

 

إسراء بيلجيك أرطغرل نجمة “أرطغرل”

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