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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 5000 ضحية في زلازل تركيا وسوريا حتى الآن

سوريا
سوريا

ضربت الزلازل القوية تركيا وسوريا ، مما أسفر عن مقتل حوالي 5000 شخص وتدمير آلاف المباني ودفع عملية إنقاذ ضخمة من العالم، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. 
شعرت أربع دول بالزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.8 درجة صباح اليوم الاثنين.
وأعقب ذلك هزات ارتدادية ثم زلزال بقوة 7.5 درجة بعد الظهر.
ووقع زلزال آخر قبل قليل في سوريا، ما يشي باحتمالية حدوث هزات أخرى في كلا البلدين.


في تركيا ، قُتل ما لا يقل عن 2316 شخصًا وأصيب 13293 ، وانهار 6217 مبنى ، وفقًا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ. وتم انقاذ نحو 7840 شخصا من تحت الانقاض.

في سوريا ، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخصًا وأصيب 1419 آخرين في المناطق المتضررة، وبحسب منظمة الخوذ البيضاء ، لقي نحو 700 شخص مصرعهم وأصيب 2000 آخرون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا.
 

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