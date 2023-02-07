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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي: المملكة تدعم وتساند الجمهورية التركية لتجاوز كارثة الزلزال

الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، محمد بن سلمان، وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز كارثة الزلزال الذي تعرضت له فجر أمس.

وأجرى ولي العهد السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقدم ولي العهد السعودي التعازي لأردوغان ولشعب تركيا وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له تركيا.

وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، "مؤكدًا وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية".
 

ونقلت الوكالة أن الرئيس التركي أعرب عن شكره لولي العهد السعودي "مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب".
 

وأعلن أردوغان، اليوم، الحداد الوطني في تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وراح ضحيته 2316 قتيلا، و13 ألفا و293 مصابا في حصيلة غير نهائية.

تركيا السعودية محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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