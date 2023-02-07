استفتاء تسليم المجرمين في الإكوادور يقترب من النهاية بعد فوز المعارضة بالرئاسة البلدية

أظهرت النتائج الأولية ، أمس الإثنين ، أن الإكوادوريين رفضوا على الأرجح استفتاء تدعمه الحكومة للسماح بتسليم المطلوبين في جرائم مخدرات وتهم أخرى ، بينما أيد الناخبون في أكبر مدينتين بالبلاد مرشحين لمنصب رئيس البلدية من الحركة السياسية للرئيس السابق رافائيل كوريا.

عززت النتائج السيناريو الصعب للرئيس المحافظ الحالي غييرمو لاسو ، الذي كافح لاحتواء انعدام الأمن المتزايد ، واحتجاجات جماعات السكان الأصليين التي أضرت بالاقتصاد ، وانتشار العنف في السجون.

كان من الممكن أن يسمح استفتاء تسليم المجرمين ، وهو واحد من ثمانية إصلاحات في الاقتراع ، بإرسال مشتبه بهم إكوادوريين إلى الخارج لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة ، من بين أمور أخرى ، وهي استراتيجية روج لها لاسو للحد من الجرائم التي ألقت حكومته باللوم فيها على الأشخاص متعددي الجنسيات. تجارة المخدرات.

على الرغم من أن هذه الممارسة ستكون جديدة بالنسبة للإكوادور ، إلا أنه من الشائع لدول أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والمكسيك أن تستجيب لطلبات تسليم المجرمين من الولايات المتحدة ودول أخرى.

لكن التصويت بـ 'لا' على الإجراء كان متقدمًا بنسبة 53.23٪ ، وفقًا للسلطة الانتخابية ، مقابل 46.77٪ للجانب 'نعم' مع فرز ما يقرب من 67٪ من صناديق الاقتراع.

وشككت الحكومة في التأخير في فرز الأصوات للاستفتاء ، مستشهدة بمقاطعة غواياس ، أكبر مقاطعة في الإكوادور ، حيث تم فرز 0.5٪ فقط من الأصوات.

وأضاف وزير الاتصال في بيان 'إلى جانب كونه غير قابل للتفسير ، فإن هذا يولد حالة من عدم اليقين والارتباك بين المواطنين'.

كما بدا من غير المرجح أن يمر إصلاح آخر لمنح المدعي العام مزيدًا من الاستقلالية لاختيار المدعين العامين ، مع 58.33٪ من الأصوات ضد بعد جدولة 58٪ من الفرز.

ومن المرجح أيضًا أن يهزم اقتراح خفض عدد المشرعين في المجلس المؤلف من 137 مقعدًا إلى حوالي 100 عضو ، مع التصويت بـ 'لا' بنسبة 54٪ تقريبًا.

واشتبك لاسو ، الذي تقترب شعبيته حول 20٪ ، مرارًا وتكرارًا مع الهيئة التي تسيطر عليها المعارضة ، حيث حاول بعض المشرعين الإطاحة به خلال المظاهرات التي اجتاحت الإكوادور العام الماضي.

انتخب الناخبون في العاصمة كيتو بابل مونوز ، عضو الحركة السياسية لكوريا ، عمدة ، بينما فاز مرشح كوريستا أكويلز ألفاريز في غواياكيل ، وأطيح بالحزب الاجتماعي المسيحي بعد ثلاثة عقود من السيطرة على رئاسة البلدية ، وفقًا لبيانات من الانتخابات. محكمة مع أكثر من 90٪ من أوراق العد.

مورجان في مذكرة 'الأداء القوي لكوريزمو في الانتخابات الإقليمية إلى جانب ما يبدو أنه خسارة للحكومة في الاستفتاء ، إذا تأكد ، يترك سيناريو سياسيًا صعبًا للغاية لإدارة لاسو'.

وقالت المذكرة إنه من المتوقع أن تؤدي هزائم الاستفتاء إلى إضعاف رأس المال السياسي المتآكل في لاسو ، مضيفة أن تجدد الاحتجاجات الاجتماعية يمكن أن يزعزع الاستقرار.

ويواجه كوريا ، الذي ترك منصبه في عام 2017 ويعيش في بلجيكا ، ثماني سنوات في السجن في الإكوادور بتهمة الفساد.