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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفتاء تسليم المجرمين في الإكوادور يقترب من النهاية بعد فوز المعارضة بالرئاسة البلدية

استفتاء الاكوادور
استفتاء الاكوادور

أظهرت النتائج الأولية ، أمس الإثنين ، أن الإكوادوريين رفضوا على الأرجح استفتاء تدعمه الحكومة للسماح بتسليم المطلوبين في جرائم مخدرات وتهم أخرى ، بينما أيد الناخبون في أكبر مدينتين بالبلاد مرشحين لمنصب رئيس البلدية من الحركة السياسية للرئيس السابق رافائيل كوريا.

عززت النتائج السيناريو الصعب للرئيس المحافظ الحالي غييرمو لاسو ، الذي كافح لاحتواء انعدام الأمن المتزايد ، واحتجاجات جماعات السكان الأصليين التي أضرت بالاقتصاد ، وانتشار العنف في السجون.

كان من الممكن أن يسمح استفتاء تسليم المجرمين ، وهو واحد من ثمانية إصلاحات في الاقتراع ، بإرسال مشتبه بهم إكوادوريين إلى الخارج لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة ، من بين أمور أخرى ، وهي استراتيجية روج لها لاسو للحد من الجرائم التي ألقت حكومته باللوم فيها على الأشخاص متعددي الجنسيات. تجارة المخدرات.

على الرغم من أن هذه الممارسة ستكون جديدة بالنسبة للإكوادور ، إلا أنه من الشائع لدول أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والمكسيك أن تستجيب لطلبات تسليم المجرمين من الولايات المتحدة ودول أخرى.

لكن التصويت بـ 'لا' على الإجراء كان متقدمًا بنسبة 53.23٪ ، وفقًا للسلطة الانتخابية ، مقابل 46.77٪ للجانب 'نعم' مع فرز ما يقرب من 67٪ من صناديق الاقتراع.

وشككت الحكومة في التأخير في فرز الأصوات للاستفتاء ، مستشهدة بمقاطعة غواياس ، أكبر مقاطعة في الإكوادور ، حيث تم فرز 0.5٪ فقط من الأصوات.

وأضاف وزير الاتصال في بيان 'إلى جانب كونه غير قابل للتفسير ، فإن هذا يولد حالة من عدم اليقين والارتباك بين المواطنين'.

كما بدا من غير المرجح أن يمر إصلاح آخر لمنح المدعي العام مزيدًا من الاستقلالية لاختيار المدعين العامين ، مع 58.33٪ من الأصوات ضد بعد جدولة 58٪ من الفرز.

ومن المرجح أيضًا أن يهزم اقتراح خفض عدد المشرعين في المجلس المؤلف من 137 مقعدًا إلى حوالي 100 عضو ، مع التصويت بـ 'لا' بنسبة 54٪ تقريبًا.

واشتبك لاسو ، الذي تقترب شعبيته حول 20٪ ، مرارًا وتكرارًا مع الهيئة التي تسيطر عليها المعارضة ، حيث حاول بعض المشرعين الإطاحة به خلال المظاهرات التي اجتاحت الإكوادور العام الماضي.

انتخب الناخبون في العاصمة كيتو بابل مونوز ، عضو الحركة السياسية لكوريا ، عمدة ، بينما فاز مرشح كوريستا أكويلز ألفاريز في غواياكيل ، وأطيح بالحزب الاجتماعي المسيحي بعد ثلاثة عقود من السيطرة على رئاسة البلدية ، وفقًا لبيانات من الانتخابات. محكمة مع أكثر من 90٪ من أوراق العد.

مورجان في مذكرة 'الأداء القوي لكوريزمو في الانتخابات الإقليمية إلى جانب ما يبدو أنه خسارة للحكومة في الاستفتاء ، إذا تأكد ، يترك سيناريو سياسيًا صعبًا للغاية لإدارة لاسو'.

وقالت المذكرة إنه من المتوقع أن تؤدي هزائم الاستفتاء إلى إضعاف رأس المال السياسي المتآكل في لاسو ، مضيفة أن تجدد الاحتجاجات الاجتماعية يمكن أن يزعزع الاستقرار.

ويواجه كوريا ، الذي ترك منصبه في عام 2017 ويعيش في بلجيكا ، ثماني سنوات في السجن في الإكوادور بتهمة الفساد.

 

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