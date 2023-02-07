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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل وصل الزلزال إلى السعودية؟.. بالفيديو مواطن يوثق لحظة صادمة

هل وصل الزلزال إلى
هل وصل الزلزال إلى السعودية؟

في ظل إعلان سكان بعض الدول الشعور بالهزة الأرضية التي خلفها الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، نشر أحد المواطنين في السعودية مقطع غريب.

وثق مواطن في السعودية مقطع فيديو تظهر فيه مياه حمام السباحة الموجود في منزله تهتز بشدة بالتزامن مع وقوع زلزال تركيا.

 

هل وصل الزلزال إلى السعودية؟

يقول في الفيديو: "اليوم الصباح وبالتحديد الساعة 4 و26 دقيقة 6 فبراير جالس بجانب المسبح فجأة شعرت وكأن جسم ضخم سقط في المسبح، وبحثت فلم أجد شيئًا، إلا أن المياه كانت تهتز بشدة داخل المسبح".

وأكد أن الهواء كان "خفيفًا" ومن المستحيل أن يحرك المياه بهذا الشكل، كما أن فلاتر حمام السباحة كانت مغلقة في ذلك الوقت، وحتى لو تعمل لا يمكن أن تتسبب في خروج المياه خارج حمام السباحة ونزولها.

 

زلزال تركيا

ثم أوضح: "علمت بعد ذلك بحدوث زلزال في تركيا، قلت معقول أثار زلزال في تركيا تصل إلى المياه وأنا في مدينة الرياض السعودية"، واستكمل:" المياه تصعد على البلاط وترجع كأن في واحد سقط في المياه.

وأنهى حديثه متسائلًا: "هل ممكن يكون الزلزال أثر على مياه المسبح، الله أعلم طبعا."

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