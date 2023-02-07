عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القطار المنكوب في أوهايو.. أفرغ مواد كيميائية سامة وسط عملية الإجلاء الجماعي

القطار المنكوب في
القطار المنكوب في اوهايو

قال مسؤولون إن ما يقرب من 2000 من سكان شرق أوهايو ظلوا يخضعون لأوامر الإجلاء يوم الاثنين حيث قامت أطقم السكك الحديدية بتجفيف وحرق مادة كيماوية سامة من 5 عربات صهريجية لقطار شحن خرج عن مساره وتحطم قبل 3 أيام.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ في أوهايو، ساندي ماكي، إن تنفيس كلوريد الفينيل المضغوط، وهو غاز شديد الاشتعال ومسرطن، بدأ بانفجار واحد، كما كان متوقعًا، تلاه حرق مستمر للبضائع المتبقية.

وقالت لرويترز عبر الهاتف 'هذا الإطلاق المنظم كان الانفجار الوحيد.' 'سارت الأمور كما هو مخطط لها. بدا أنها حادثة ناجحة.'

وذكرت السلطات أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ، سواء من عملية يوم الاثنين أو الحادث الذي وقع ليل الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو مباشر يوم الاثنين عمودًا مرتفعًا من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع الحادث في شرق فلسطين ، أوهايو ، وهي بلدة قريبة من حدود بنسلفانيا شمال غرب بيتسبرغ.

كان القطار، الذي تديره شركة نورفولك للسكك الحديدية الجنوبية ويتألف من ثلاث قاطرات و 150 عربة شحن ، متجهًا من إلينوي إلى بنسلفانيا عندما خرج عن مساره قبل الساعة 9 مساءً بقليل. تسبب القطار في اندلاع حريق هائل، يوم الجمعة؛ أدى إلى إخلاء مئات المنازل في المنطقة المجاورة مباشرة.

وتركت حوالي 50 عربة قطار، المسارات بالفعل، 20 منها تحمل مواد خطرة، وفقًا للمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).

وتفاقمت مخاوف السلامة العامة بعد أن قالت السكك الحديدية إن أجهزة تخفيف الضغط على بعض الناقلات، عُثر عليها يوم الأحد، متوقفة عن العمل؛ وهو ما قالت الشركة إنه قد 'يؤدي إلى فشل ذريع'.

وقال مايك ديواين حاكم ولاية أوهايو في بيان إن المحتويات الكيماوية لعربات السكك الحديدية الخمس المعنية 'غير مستقرة ويمكن أن تنفجر ، مما يتسبب في توزيع مميت للشظايا والأبخرة السامة'.

وقالت نورفولك ساذرن ، التي تعمل مع مسؤولي الطوارئ بالولاية والمحلية ، يوم الاثنين إنها وضعت خطة للتنفيس عن السيارات يدويًا ، مما يسمح 'بالتجفيف بطريقة خاضعة للرقابة' تحت إشراف 'الخبراء والمستجيبين الأوائل'.

كجزء من الخطة ، أمر حاكم ديواين وبنسلفانيا جوش شابيرو بتوسيع عمليات الإجلاء يوم الاثنين لتشمل جميع المنازل في منطقة تمتد من ميل واحد إلى ميلين حول موقع خروج عن القضبان على جانبي خط الولاية.

وقالت بيجي كلارك ، المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كولومبيانا، إن الإجلاء الإلزامي شمل ما يقدر بنحو 1900 شخص على جانب أوهايو وحدها.

وحذر مكتب ديواين من أن الأبخرة المنبعثة في الهواء من عملية التنفيس يمكن أن تكون مميتة إذا تم استنشاقها ، بينما تشكل أيضًا خطر الإصابة بحروق الجلد وتلف الرئة الشديد.

كلوريد الفينيل هو غاز عديم اللون ، منتج صناعيًا يحترق بسهولة ويستخدم بشكل أساسي في تصنيع أنابيب البولي فينيل كلوريد (PVC) وغيرها من المنتجات، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. كما أنه منتج ثانوي لدخان السجائر.

لم يتم توضيح الوسائل الدقيقة التي استخدمها الطاقم لتنفيس الغاز. لكن السكة الحديد قالت إن العمال أعدوا حفر الصرف والسدود ، على ما يبدو لاحتواء بقايا من التسرب. وأضافت أن مسؤولي البيئة بالولاية راقبوا جودة الهواء.

وبعد ساعتين تقريبًا من بدء العملية ، قالت الشركة إن 'الخرق الخاضع للرقابة' قد 'اكتمل بنجاح'.

ويخضع سبب الانحراف عن المسار للتحقيق من قبل NTSB ، لكن عضو مجلس الإدارة مايكل جراهام، قال، يوم الأحد، إن لقطات فيديو للحادث، أشارت إلى 'مشاكل ميكانيكية محتملة على أحد محاور عربات السكك الحديدية.

حريق هائل حادث مجلس النواب السكك الحديدية اندلاع حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

احذر.. بعد زلزال تركيا وسوريا هل يضرب تسونامي الإسكندرية مرة أخرى؟

أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

موضوعات متعلقة

زلزال جديد بقوة 5.6 ريختر يضرب وسط تركيا

بايدن يرفض قبول المسؤولية في كارثة الوثائق السرية | تقرير

«الاحتياطي الفيدرالي»: نحتاج لرفع تكاليف الاقتراض أعلى مما كان متوقعًا في السابق

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا

فوضى وتمرد عقب الزلزال.. هروب 20 سجينا من أعضاء داعش في سوريا

الولايات المتحدة: لن نعيد بقايا منطاد الصين.. ونتعهد باستغلال الجهاز الملحق به

مأساة مروعة في باريس.. حريق يلتهم 7 صغار ووالدتهم

أخطر من الهزة الأرضية.. أبحاث الزلازل في تركيا تحذر من حدوث تسونامي

ترشيحاتنا

أخبار العالم| زلزالان جديدان يضربان سوريا وتركيا ليلا وثالث يهز العراق .. ارتفاع عدد ضحايا الهزات المدمرة والمشردين لأكثر من 52 ألفا .. وهروب 20 سجينا من داعش

دعاء الرياح الشديدة.. الإفتاء تحذر من فعل شائع وتوصي بـ4 كلمات

القطار المنكوب في أوهايو.. أفرغ مواد كيميائية سامة وسط عملية الإجلاء الجماعي

2500 جنيه قيمة رسوم تجديد تشغيل آلة رفع المياه في قانون الري

محللون: إعادة فتح الصين السريع يساعد كندا على تجنب الركود

أفضل من العزوبية أو الطلاق.. الزواج التعيس مفيد لصحتك| دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبؤ عالم هولندي بزلزال تركيا قبل وقوعه.. هل هو حقيقي؟

هل وصل الزلزال إلى السعودية؟.. بالفيديو مواطن يوثق لحظة صادمة

بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

لبنانية تفاجأ بزلزال تركيا أثناء بث مباشر مع صديقاتها بالتيك توك

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ