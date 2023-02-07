القطار المنكوب في أوهايو.. أفرغ مواد كيميائية سامة وسط عملية الإجلاء الجماعي

قال مسؤولون إن ما يقرب من 2000 من سكان شرق أوهايو ظلوا يخضعون لأوامر الإجلاء يوم الاثنين حيث قامت أطقم السكك الحديدية بتجفيف وحرق مادة كيماوية سامة من 5 عربات صهريجية لقطار شحن خرج عن مساره وتحطم قبل 3 أيام.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ في أوهايو، ساندي ماكي، إن تنفيس كلوريد الفينيل المضغوط، وهو غاز شديد الاشتعال ومسرطن، بدأ بانفجار واحد، كما كان متوقعًا، تلاه حرق مستمر للبضائع المتبقية.

وقالت لرويترز عبر الهاتف 'هذا الإطلاق المنظم كان الانفجار الوحيد.' 'سارت الأمور كما هو مخطط لها. بدا أنها حادثة ناجحة.'

وذكرت السلطات أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ، سواء من عملية يوم الاثنين أو الحادث الذي وقع ليل الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو مباشر يوم الاثنين عمودًا مرتفعًا من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع الحادث في شرق فلسطين ، أوهايو ، وهي بلدة قريبة من حدود بنسلفانيا شمال غرب بيتسبرغ.

كان القطار، الذي تديره شركة نورفولك للسكك الحديدية الجنوبية ويتألف من ثلاث قاطرات و 150 عربة شحن ، متجهًا من إلينوي إلى بنسلفانيا عندما خرج عن مساره قبل الساعة 9 مساءً بقليل. تسبب القطار في اندلاع حريق هائل، يوم الجمعة؛ أدى إلى إخلاء مئات المنازل في المنطقة المجاورة مباشرة.

وتركت حوالي 50 عربة قطار، المسارات بالفعل، 20 منها تحمل مواد خطرة، وفقًا للمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).

وتفاقمت مخاوف السلامة العامة بعد أن قالت السكك الحديدية إن أجهزة تخفيف الضغط على بعض الناقلات، عُثر عليها يوم الأحد، متوقفة عن العمل؛ وهو ما قالت الشركة إنه قد 'يؤدي إلى فشل ذريع'.

وقال مايك ديواين حاكم ولاية أوهايو في بيان إن المحتويات الكيماوية لعربات السكك الحديدية الخمس المعنية 'غير مستقرة ويمكن أن تنفجر ، مما يتسبب في توزيع مميت للشظايا والأبخرة السامة'.

وقالت نورفولك ساذرن ، التي تعمل مع مسؤولي الطوارئ بالولاية والمحلية ، يوم الاثنين إنها وضعت خطة للتنفيس عن السيارات يدويًا ، مما يسمح 'بالتجفيف بطريقة خاضعة للرقابة' تحت إشراف 'الخبراء والمستجيبين الأوائل'.

كجزء من الخطة ، أمر حاكم ديواين وبنسلفانيا جوش شابيرو بتوسيع عمليات الإجلاء يوم الاثنين لتشمل جميع المنازل في منطقة تمتد من ميل واحد إلى ميلين حول موقع خروج عن القضبان على جانبي خط الولاية.

وقالت بيجي كلارك ، المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كولومبيانا، إن الإجلاء الإلزامي شمل ما يقدر بنحو 1900 شخص على جانب أوهايو وحدها.

وحذر مكتب ديواين من أن الأبخرة المنبعثة في الهواء من عملية التنفيس يمكن أن تكون مميتة إذا تم استنشاقها ، بينما تشكل أيضًا خطر الإصابة بحروق الجلد وتلف الرئة الشديد.

كلوريد الفينيل هو غاز عديم اللون ، منتج صناعيًا يحترق بسهولة ويستخدم بشكل أساسي في تصنيع أنابيب البولي فينيل كلوريد (PVC) وغيرها من المنتجات، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. كما أنه منتج ثانوي لدخان السجائر.

لم يتم توضيح الوسائل الدقيقة التي استخدمها الطاقم لتنفيس الغاز. لكن السكة الحديد قالت إن العمال أعدوا حفر الصرف والسدود ، على ما يبدو لاحتواء بقايا من التسرب. وأضافت أن مسؤولي البيئة بالولاية راقبوا جودة الهواء.

وبعد ساعتين تقريبًا من بدء العملية ، قالت الشركة إن 'الخرق الخاضع للرقابة' قد 'اكتمل بنجاح'.

ويخضع سبب الانحراف عن المسار للتحقيق من قبل NTSB ، لكن عضو مجلس الإدارة مايكل جراهام، قال، يوم الأحد، إن لقطات فيديو للحادث، أشارت إلى 'مشاكل ميكانيكية محتملة على أحد محاور عربات السكك الحديدية.