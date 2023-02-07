تنظمه الشباب والرياضة.. معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بالعريش

تنفذ مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بالعريش، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن المعرض يأتي ضمن خطة المعارض للمنتجات اليدوية بمحافظات "بني سويف، الوادي الجديد، شمال سيناء، مطروح، المنوفية، بورسعيد، الجيزة، القاهرة، المنيا، والأقصر"، في إطار مساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة على مستوى الدولة من خلال تبني آليات مبتكرة.

نشر ثقافة العمل الحر

وقال إن المعارض تهدف الي نشر ثقافة العمل الحر وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب ودعم قطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.



وتتضمن المنتجات التراثية بلمسات عصرية ومنتجات الشموع والمنتجات الخزفية والخرز التي تحمل مفردات التراث السيناوي، وإنتاج مستحضرات التجميل التي تعتمد غالبيتها الأعشاب العطرية والطبية بدون إضافات.