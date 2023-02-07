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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمه الشباب والرياضة.. معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بالعريش

جانب من أعمال المنتجات
جانب من أعمال المنتجات اليدوية في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء،  معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بالعريش، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن المعرض  يأتي  ضمن خطة المعارض للمنتجات اليدوية  بمحافظات "بني سويف، الوادي الجديد، شمال سيناء، مطروح، المنوفية، بورسعيد، الجيزة، القاهرة، المنيا، والأقصر"،  في إطار  مساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة على مستوى الدولة من خلال تبني آليات مبتكرة.

 

نشر ثقافة العمل الحر

 

وقال إن  المعارض تهدف الي نشر ثقافة العمل الحر وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب ودعم قطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.
 

وتتضمن المنتجات التراثية بلمسات عصرية ومنتجات الشموع والمنتجات الخزفية والخرز  التي تحمل مفردات التراث السيناوي،  وإنتاج  مستحضرات التجميل التي تعتمد غالبيتها الأعشاب العطرية والطبية بدون إضافات. 

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العريش معرض المنتجات اليدوية الشباب

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