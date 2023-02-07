"تمويل العلوم والتكنولوجيا" تعلن عن النداء السادس لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء السادس لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي PRIMA في مجالات الزراعة وإدارة المياه، بدعم يصل إلى 250 ألف يورو للجانب الواحد لكل مشروع للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

ويهدف هذا النداء إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف 4 دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المُشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المُستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية (Pre Proposal) يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:



أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك:

جدير بالذكر أن هذا النداء يأتي في إطار الاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط بريما "PRIMA" المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية تستهدف مواجهة التحديات المُشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مُبتكرة للمسائل المُلحة لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.