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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زلزال وتنبؤ بتسونامي بعد توقف لب الأرض.. هل اقتربت القيامة؟

يوم القيامة
يوم القيامة

حالة من القلق انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشاهد المتداولة لزلزال تركيا، فأصبح الجميع يتسأل هل ذلك يرتبط بتوقف دوران لب الأرض وانعكاس حركته، بينما سيطر الرعب على آخرين حول احتمالية حدوث تسونامي ضمن توابع زلزال تركيا، ليطمئن المختصون المواطنين ويجيبوا على الأسئلة وينفوا الشائعات.

 

 

توقف دوران الأرض ليس له علاقة بيوم القيامة 

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة توقف لب الأرض عن الدوران، وانعكاس حركته.

وقال في تصريحات صحفية له، إنه لم يثبت بالدليل القاطع معدل دوران اللب الداخلي للأرض، وأنه ليس له علاقة بيوم القيامة ولا توقف الأرض عن الدوران ولا شروق الشمس من الغرب.

ونوه إلى أن هناك حالة من الهلع على مواقع التواصل الاجتماعي غير مبررة بسبب اللُب الداخلي للأرض، موضحا أن الدراسة الجديدة بخصوص لُب الأرض لا علاقة لها بيوم القيامة أو قصر اليوم.

زلزال تركيا لن يتسبب في تسونامي

كشف الدكتور عمرو زكريا ، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إن زلزال تركيا لم يقترب من البحر ولن يكون له أي توابع داخل البحار لعدم حدوثه داخل المياه، إنما وقع في البر ، وبالتالي لن يتسبب في حدوث موجات تسونامي سواء في السواحل الشمالية لمصر مثل مدينة الإسكندرية أو دول أخرى ، لذا لابد إلا نتبع الشائعات حول وقوع تسونامي نتيجة الزلزال.

كما قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، أن الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن شهدت حدوث تسونامي، مشيرا إلى أن أمواج تسونامي يكون لها 3 أسباب، الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض، حيث إن جزءًا من الأرض ينهار ويدفع المياه ونسبة حدوثه 5 %، ويليه البراكين ونسبة حدوثها 10 % وهي عبارة عن انفجار يؤدي إلى اندفاع المياه.

وأضاف زكريا " لصدى البلد " ، أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90 % هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتتوجه الأمواج إلى الشواطئ .

وأشار  رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد إلى أنه بالنظر في التاريخ فقد تعرّضت الإسكندرية للغرق مرتين عامي 365 و1303م، وبذلك من الممكن أن نشهد موجات تسونامي تضرب السواحل الشماليه كل 700 عام ، حيث أن بداية القرن العشرين يكون قد مر 700 عام جديده ، وذلك حال حدوث زلزال كبير داخل البحر إلا أن تلك هي مجرد تكهنات بالرجوع للتاريخ ، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في نسونامي، ستصل الموجات إلى الشواطئ  في وقت يستغرق من 20  إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرّك.

زلزال تركيا الذي ارعب المصريين 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت أمس الاثنين هزة أرضية علي بعد 691 كيلومترا شمال رفح.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له إن بيانات الهزة الأرضية الجديدة كالتالي :

تاريخ الحدوث : 6 فبراير 2023 القوة : 7.7 درجة علي مقياس ريختر خط العرض: 14.38 شمال خط الطول : 21.37 شرقا العمق: 10 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتعرضت مصر صباح اليوم إلي زلزال، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومترا شمال رفح  شعر بها سكان القاهرة.

ووقع زلزال اليوم ما بين الأراضي التركية والسورية، في تمام الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر علي خط العرض: 37.13  شمالا، خط الطول : 37.09  شرقا، العمق: 18.30  كم.

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