خبير تنمية بشرية: الصداقات فى بيئة العمل تساعد على تقليل التوتر

كشف أحمد رجب، خبير التنمية البشرية، عن فوائد تكوين صداقات فى بيئة العمل، قائلا إنه يجب على الشخص تكوين صداقات عديدة كمجموعة فى العمل، معقبا: "من أجل القدرة على التواصل مع الأشخاص المنطويين فى بيئة العمل، فيجب التعامل معهم بشكل يحسسهم بالأمان والتقدير الذاتي".

وأضاف رجب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه من أجل القدرة على التعامل مع أى شخص أو تكوين صداقة معه، يجب البدء بالاستماع إليه أكثر.

وأوضح أن الصداقات فى بيئة العمل تساعد على تقليل التوتر وتنمية الشخصية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين المهنية والعلاقات الشخصية، ويجب أن يكون الشخص الذي أكون صداقة معه فى العمل متفهما للبيئة والثقافة التي يأتي منها الطرف الآخر.