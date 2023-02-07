محافظ قنا يستقبل فريقا بحثيا من جامعة عين شمس

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع فريق بحثى من جامعة عين شمس، زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة في الأراضي الصحراوية شديدة الملوحة بمحافظة قنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وضم الفريق البحثي كلا من الدكتور عبد الفتاح طه الجندى، والدكتور سامح رزق، والدكتور هاني سعود، والدكتورة منال مبارك، والدكتور ياسر متولى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



استعرض محافظ قنا ، مع الفريق البحثي لجامعة عين شمس عدد من المواقع المقترحة لتطبيق تجربة تحسين إنتاج محصول القمح والذرة بالأراضي شبه الملحية، من خلال معالجة بذور القمح والذرة المستخدمة في الزراعة بالبلازما مما يساهم بشكل فعال في زيادة إنتاج المحصول وتقليل الاستيراد وضمان الأمن الغذائى المصرى.



وأكد الداودى، دعم التوسع في استصلاح الأراضي والتحول لأصناف وسلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف والحرارة واستخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه.

و تابع محافظ قنا ، مع ضرورة الإعتماد على الموارد المحلية في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.