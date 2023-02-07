وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب أزمة الزمالك

هدد عبدالرحمن إسماعيل وكيل المغربى أحمد بلحاج لاعب أسوان المنتقل الى نادى الزمالك فى فترة الإنتقالات الشتوية بشكوى اتحاد الكرة المصري بسبب عدم قيد أحمد بلحاج فى قائمة الزمالك الجديدة رغم تسجيله على سيستم الإنتقالات بنجاح فى الوقت القانوني .

وقال عبدالرحمن إسماعيل وكيل المغربى أحمد بلحاج فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور : لا أعرف ما ذنب اللاعب فى هذه الأزمة ، كل ما أعرفه أنه تعاقد مع الزمالك وتم تسجيله ولا يجب أن يقحم إتحاد الكرة المصري نفسه فى أزمة بمنع لاعب أجنبي عن اللعب مع ناديه بسبب مديونية يستطيع الحصول عليها بأكثر من طريقة .

وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة المصرى فى فيفا

وشدد عبدالرحمن إسماعيل وكيل أحمد بلحاج على أنه سينتظر 5 أيام قبل التحرك بشكوى اتحاد الكرة فى الإتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن طريق شراكته مع وكيل فى هولندا لمعرفة موقف اللاعب القانونى حال عدم مشاركته .

وأشار وكيل أحمد بلحاج الى أنه شاهد بعينه تسجيل اللاعب فى السيستم للانتقالات ولا يعرف ما ذنبه حتى لا يحصل على بطاقة المشاركة فى المباريات وأن هذا الأمر يسيء للاتحاد المصري لكرة القدم فى أروقة فيفا .

وقال وكيل أحمد بلحاج : نشعر بالغضب تجاه اتحاد الكرة المصري بسبب عدم قيد اللاعب بصفوف الزمالك ، ماذنب أحمد بلحاج فى هذا الأمر ، موقف اللاعب أصبح غامضا وننتظر 5 أيام ونفوض محاميا فى هولندا لتقديم شكوى رسمية ضد إتحاد الكرة المصرى لدى المحكمة الرياضية الدولية .

وكان الزمالك قد تعاقد مع المغربي أحمد بلحاج على سبيل الإستعارة من أسوان فى فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 4 ملايين جنيه بنية البيع مقابل 10 ملايين جنيه .

اتحاد الكرة المصري يرفض قيد صفقات الزمالك

ورفض اتحاد الكرة المصري قيد صفقات الزمالك الجديدة الثلاثى أحمد بلحاج لاعب أسوان وناصر منسى لاعب البنك الأهلى ومحمود شبانة لاعب الزمالك الذى كان معارا لسموحة بدعوى وجود مديونية قديمة على الزمالك لصالح الجبلاية .

وعرض المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مجموعة من الحلول على مسئولى اتحاد الكرة المصرى لإنهاء الأزمة قبل ساعات من غلق باب القيد فى فترة الإنتقالات الشتوية فى الثانية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير منها التنازل عن 10 ملايين جنيه من مستحقات الزمالك لدى الشركة الراعية وشيك بـ 5 ملايين جنيه و300 الف دولار من مستحقات الزمالك المنتظرة من مشاركة سيف الدين الجزيرى مع نسور قرطاج منتخب تونس فى مونديال قطر 2022 إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رفض لتندلع أزمة بين الطرفين لم تجد حلا حتى الآن .