بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة تعديلات قانون الرياضة وذلك بحضور عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية.

وأثار عدد من ممثلي شركات الأندية الرياضية خلال الاجتماع أزمة تواجههم في حقوق الرعاية وسوق الإعلانات بسبب اللاعبين المحترفين في الخارج .

وطالب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بضرورة أن ينص تعديلات قانون الرياضة الجديد علي فرض رسوم إغراق علي إعلانات اللاعبين المحترفين ،لحماية السوق والحفاظ علي حقوق الأندية في إعلانات الرعاية .

أضاف شلبي أن هناك لاعبين محترفين لا تستطيع الأندية مواجهة شهرتهم في حقوق الرعاية الإعلانية مثل لاعب منتخب مصر العالمي محمد صلاح ، لأنه يحظي بشهرة طاغية وتحصل إعلاناته علي امتيازات لا تحصل عليها الأندية من لاعبيها .

وأشار إلى أن اعلانات محمد صلاح ، تضمنت سياسات عنيفة لا تطبق علي اللاعبين بالداخل وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات لحماية اللاعبين المحليين ، الذين لا يحصلون علي نفس الفرصة مثل اللاعبين المحترفين.

وقال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الجلسة هي الأولى من نوعها لقياس الأثر التشريعي لقانون الرياضة الذي أصدره مجلس النواب في ٢٠١٧ .