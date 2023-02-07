عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة تعديلات قانون الرياضة وذلك بحضور عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية. 

وأثار عدد من ممثلي شركات الأندية الرياضية خلال الاجتماع أزمة تواجههم في حقوق الرعاية وسوق الإعلانات بسبب اللاعبين المحترفين في الخارج .

 

وطالب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بضرورة أن ينص  تعديلات قانون الرياضة الجديد  علي فرض رسوم إغراق علي إعلانات اللاعبين المحترفين ،لحماية السوق والحفاظ علي حقوق الأندية في إعلانات الرعاية .

أضاف شلبي أن هناك لاعبين محترفين لا تستطيع الأندية مواجهة شهرتهم في حقوق الرعاية الإعلانية مثل لاعب منتخب مصر العالمي محمد صلاح ، لأنه يحظي بشهرة طاغية وتحصل إعلاناته علي امتيازات لا تحصل عليها الأندية من لاعبيها .

وأشار إلى أن اعلانات محمد صلاح ، تضمنت سياسات عنيفة لا تطبق علي اللاعبين بالداخل وهو ما يتطلب  اتخاذ خطوات لحماية اللاعبين المحليين ، الذين لا يحصلون علي نفس الفرصة مثل اللاعبين المحترفين.

وقال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الجلسة هي الأولى من نوعها لقياس الأثر التشريعي لقانون الرياضة الذي أصدره مجلس النواب في ٢٠١٧ . 

لجنة الشباب مجلس النواب الشركات الرياضية ممثلي الأندية سوق الإعلانات إعلانات اللاعبين المحترفين اعلانات محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

ترشيحاتنا

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم

الأعلى للإعلام في اجتماع مناقشة مخالفات الوسط الرياضي: إرسال كافة الجرائم إلى النائب العام

تدمير آلاف المنازل وتشرد العائلات.. تصريحات صادمة لليونيسيف بسبب زلزال تركيا وسوريا

وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب أزمة الزمالك

بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في ذكرى إسلامه.. محمد علي كلاي رفض وضع اسمه على الأرض| والسبب

يوم عاصف| الرصيف تشقق وسقط السور بكورنيش الإسكندرية.. ما القصة؟

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

فيديو

زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ