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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تحرير بلدات جديدة في منطقتي دونيتسك وزابوروجييه بـ أوكرانيا

صدى البلد

  كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم (الثلاثاء) عن تحرير بلدة "سوليدار" الاستراتيجية الواقعة في جمهورية دونيتسك الموالية لموسكو في شرقي أوكرانيا. 


وقال شويجو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "القوات الروسية تمكنت خلال عملياتها المستمرة على محوري دونيتسك و زابوروجييه من تحرير بلدات سوليدار وكليشيفكا وبودجورنوي وكراسنوبولي وبلاجوداتنوي ولوبكوفوي ونيكولاييفكا"، مؤكدا على نجاح العمليات العسكرية الروسية في منطقتي أوجليدار وأرتموفسك. 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.


وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

وزير الدفاع الروسي دونيتسك أوكرانيا

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