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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقاب 44.. إيران تكشف عن قاعدة جوية سرية مبنية في أعماق الأرض

قاعدة عسكرية
قاعدة عسكرية

في عرضٍ للقوة، كما يقول محللون في شبكة سي إن إن الأمريكية، كشفت إيران، اليوم الثلاثاء،  عن صورة لأولى قواعدها الجوية تحت الأرض.

وضعت إيران اسم “عقاب 44”، لقاعدتها الجوية السرية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية،  أن القاعدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى، ومبنية في أعماق الأرض.

 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أضراراً لحقت بما وصفته إيران بمنشأة عسكرية، والتي استهدفت فيها طائرات مُسيرة إسرائيلية  في الفترة الأخيرة، وهو أحدث هجوم من نوعه وسط حرب مكتومة  بين تل أبيب وطهران.
في حين لم تقدم إيران أي تفسير عن طبيعة المنشأة العسكرية الواقعة في أصفهان على بعد 350 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، فإن هجوم الطائرات المُسيرة هدد بإثارة التوترات بين طهران وتل أبيب مجدداً.
 

صواريخ ايران القوات الجوية مقاتلات سي ان ان وسائل إعلام إيرانية صواريخ كروز

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