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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسلم السفارة الأمريكية في موسكو إنذارا لوقف أخبارها الزائفة

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

سلمت روسيا، اليوم الثلاثاء، السفارة الأمريكية في موسكو مذكرة تطالبها بوقف التدخل في شؤونها الداخلية.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، قال مصدر رفيع بوزارة الخارجية الروسية، إن “السفارة الأمريكية تنشر أخباراً زائفة عن القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار المصدر إلى أن روسيا غير سعيدة بالتصريحات غير الملائمة بشأن القيادة الروسية.

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وهدد المصدر بأن الدبلوماسيين الأمريكيين المنخرطين في أعمال هدامة سيتم طردهم من البلاد.

الجدير بالذكر أن السفيرة الأمريكية الجديدة ترايسي لين، قدمت أوراق اعتمادها في الخارجية الروسية الأسبوع الماضي.

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