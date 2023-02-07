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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خلال 24 ساعة فقط.. سامسونج تحقق أرقاما قياسية لمبيعات سلسلة Galaxy S23

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23

أطلقت شركة  سامسونج  الكورية سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23 من الجيل التالي خلال مؤتمر Unpacked في قاعة masonic بمدينة سان فرانسيسكو، وتتكون عائلة إس الجديدة من الموديل الأساسي و Plus و Ultra  باهظ الثمن.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، أعلنت العلامة التجارية رسميا أنها تلقت 140،000 طلب شراء مسبق خلال الـ 24 ساعة الأولى من فتح باب الحجوزات قبل الطرح بالمتاجر، وهو رقم كبير للغاية ومذهل لأنه ضعف طلبات شراء  Galaxy S22 موديل العام الماضي. 

Samsung Galaxy S23

ووصلت طلبات الحجز على سلسلة سامسونج Galaxy S23 إلى أرقام قياسية خلال 24 ساعة فقط بفضل سياسة التسويق التي اتبعتها شركة "سامسونج" ومنها التقسيط المريح وسياسة الكاش باك وربط الأاجهزة ببعضها البعض من خلال المجتمع البيئي لسامسونج.

مع أرقام المبيعات الأولية التي فاقت التوقعات، تتوقع Samsung أن تنمو مبيعاتها في فئة الأجهزة البريميوم، أو ما يعرف بالفئة المتميزة التي تقدم أجهزة بأعلى التقنيات على الساحة،  إلى الضعف بالمقارنة مع العام الماضي.

كما أعلنت شركة Samsung أيضًا أن جميع هواتف سلسلة Galaxy S23 المقرر بيعها في السوق الهندي يتم تصنيعها محليا في منشأة Noida التابعة للعلامة التجارية داخل الهند، وهو بدوره ما يضمن أن تكون سلسلة الهواتف متاحة في طول البلاد وعرضها وفي كل المتاجر من أول يوم للبيع الرسمي. 

الجدير بالذكر أن هاتف Samsung Galaxy S23 الأساسي يأتي مع شاشة عرض 6.1 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1080x2340 بيكسل مع درجة سطوع عالية جدا تبلغ 1750 شمعة لكل متر مربع ومن ضمن مميزاته أنه يأتي مع تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

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أما بالنسبة لهاتف  Samsung Galaxy S23 Ultra  الذي يتصدر النطاق فيأتي مع شاشة عرض مقاسها 6.8 بوصة ودقة وضوح 1440x3088 بيكسل بنفس درجة السطوع العالية ومقاومة للماء والغبار مع معالج وحدة مركزية هي الأحدث على الإطلاق من  كوالكوم SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل.

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