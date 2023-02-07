شاومي تطلق Walkie Talkie 2S مع 120 ساعة متواصلة من العمل

تحاول شركة "شاومي" الصينية دائما أن تصنع لنفسها مساحة خاصة بينها وبين العملاء وأن تبتعد عن المنافسة من خلال التميز وتقديم كل ما هو غير متوقع، توجد حاليا على الساحة العديد من العلامات التجارية التي تقدم أجهزة إلكترونية وعلى رأسهم آبل وسامسونج، فكيف يمكن لشركة أحدث في السوق أن تنافسهم بقوة وتلفت انتباه المشترين؟

عدة خطوات جريئة قامت بها شاومي مؤخرا من خلال إطلاق هواتف محدودة الإصدار مرتبطة بمنتجات شهيرة ومحبوبة، مثل إطلاقها لهاتف ذكي يحمل العلامة التجارية كوكاكولا أو موبايل Hello Kitty الذي يحمل رسومات وشعار القطة المحبوبة ومؤخرا كشفت عن جهاز ووكي توكي.

Xiaomi Walkie Talkie 2S

لقد كانت Xiaomi دائما تحب كل ما هو جديد وخارج الصندوق، تجريبية دائما عندما يتعلق الأمر بإطلاق منتج جديد في السوق الصينية. ففي بلدها الأم قامت شاومي بطرح منتجات مثل الغسالات والأفران الحرارية الصغيرة ومداخن المطبخ وغيرها الكثير، لم تخف من التجارب الجديدة بعكس شركات أخرى حافظت على شكلها التقليدي.

الآن قامت شاومي بطرح جهاز اتصال لاسلكي جديد في الصين يحمل اسم Xiaomi Walkie Talkie 2S رسميًا مع ما يصل إلى 120 ساعة من العمل في وضع الاستعداد والكثير من المميزات الجديرة بالاهتمام.

Xiaomi Walkie Talkie 2S

يأتي جهاز الاتصال اللاسلكي Xiaomi Walkie Talkie 2S بجسم نحيف ووزن خفيف يمكن حمله بسهولة في اليد و مزود بقدرة نقل 4 وات مع شاشة ملونة نابضة بالحياة وحيوية قطرها 1.7 بوصة لعرض المعلومات الضرورية.

يأتي الجهاز اللاسلكي مع منفذ USB من النوع C ، والذي يمكن من خلاله إعادة شحن بطارية الجهاز. ويأتي جهاز Xiaomi مع تصنيف IP54 المقاوم للغبار وطرطشة الماء، كما أنه يدعم راديو FM بجودة نقاء صوت رائعة وبسلاسة فائقة.

Xiaomi Walkie Talkie 2S

يستخدم الجهاز الجديد من شاومي وحدة مكبر صوت 36 ملم لتجربة صوت واضح ونفي وعالي الجودة، مع سمك الجهاز 15 مم فقط ، ووزن الجهاز بالكامل 130 جرامًا فقط.

يأتي جهاز الووكي توكي من شاومي مزودًا بمقبس سماعة رأس قطرها 3.5 ملم كما يوفر Xiaomi Walkie-Talkie 2S ما يصل إلى 80 قناة فرعية مخصصة للاتصال بالإضافة إلى أكثر 20 قناة بعيدة المدى، ويمكن تعديل تردد كل قناة مخصصة بشكل منفصل.

يستخدم Mi Walkie-Talkie 2S أيضًا قوة نقل 4 وات ، مما يسمح بإجراء مكالمات في المناطق الحضرية بمسافة تصل إلى 5 كيلومترات. يتم أيضًا تخصيص الجهاز بشكل أفضل وأسهل من خلال تطبيق Xiaomi walkie-talkie مما يسمح للمستخدم بتخصيصه بشكل يتناسب مع احتياجاته.

Xiaomi Walkie Talkie 2S

يباع جهاز Xiaomi Walkie Talkie 2S بسعر 299 يوان صيني. وهو بالفعل في المتاجر الصينية ويمكن للمستخدمين الجادين في الشراء بإجراء عملية حجز وشراء أونلاين من خلال الموقع الرسمي لـ "شاومي" عبر الإنترنت.