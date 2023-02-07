عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزلزال يتسبب في دمار هائل للأراضي السورية.. فيديو خاص

زلزال سوريا
زلزال سوريا

يعيش الأهالي في سوريا معاناة بكل المقايس بعد تعرضهم لزلزال مدمر تسبب في مقتل أكثر 1600 شخص وإصابة  3700 آخرين قابلين للزيادة بسبب وجود الكثير من المواطنين  تحت الأنقاض.

وانفرد "صدي البلد" بفيديو خاص من داخل المدن السورية يوضح مدي الدمار الذي تعرضت له سوريا جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له وأدى إلى نزوح وإصابة الآلاف من المواطنين ومقتل المئات.

https://youtu.be/6l-gMOa4wGU

وأعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المميت في سوريا إلى 1970 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة السورية، إن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".

وقال أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه "تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية".

سوريا زلزال الزلزال زلزال سوريا زلزال تركيا انقاض زلزال سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

الصحة لـ المواطنين: ممنوع التواجد خارج المنازل في هذا التوقيت.. تفاصيل

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

تنبأ بكارثة تركيا.. باحث هولندي يتوقع زلزالا مدمرا في 3 دول جديدة

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تدخل أطقم الإنقاذ التابعة لها بالمناطق المنكوبة في سوريا

مشهد يدمي القلوب.. لحظة إنقاذ طفلة من تحت أنقاض زلزال سوريا.. شاهد

ارتفاع كبير.. سوريا تعلن حصيلة ضحايا الزلزال المميت

الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

ترشيحاتنا

قوى وشخصيات سودانية بارزة تؤسس كتلة موحدة وتضع خارطة طريق انتقالية

3703 قتلى.. حصيلة جديدة لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا

الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب أمريكا بتجميد بناء المستوطنات

الزلزال يتسبب في دمار هائل للأراضي السورية.. فيديو خاص

طردان وإصابات وإنذارات.. بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش 1-0 في الشوط الأول

بريطانيا تستعد لإطلاق "الجنيه الرقمي" .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر خرافي لإطلالة أحلام الشامسي الأخيرة

بالدولار والمصري.. لن تتخيل سعر الفستان الأبيض لـ أصالة نصري

لحظات إخراج طفلة سورية من تحت أنقاض زلزال تركيا ..فيديو صادم

من تحت الأنقاض.. شاهد طفلة سورية تحمي رأس أخيها من الموت

فيديو

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

اشتروا الذهب.. مفاجأة في عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ