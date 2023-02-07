الزلزال يتسبب في دمار هائل للأراضي السورية.. فيديو خاص

يعيش الأهالي في سوريا معاناة بكل المقايس بعد تعرضهم لزلزال مدمر تسبب في مقتل أكثر 1600 شخص وإصابة 3700 آخرين قابلين للزيادة بسبب وجود الكثير من المواطنين تحت الأنقاض.

وانفرد "صدي البلد" بفيديو خاص من داخل المدن السورية يوضح مدي الدمار الذي تعرضت له سوريا جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له وأدى إلى نزوح وإصابة الآلاف من المواطنين ومقتل المئات.

https://youtu.be/6l-gMOa4wGU

وأعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المميت في سوريا إلى 1970 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة السورية، إن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".

وقال أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه "تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية".