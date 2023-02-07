لبنان يرسل فرق إغاثة لمدينة جبلة بـ سوريا.. صور

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، عن وصول فرق إغاثة لبنانية إلى مدينة جبلة السورية لإغاثة المواطنين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر أمس الاثنين.



وأفادت "سانا" بوصول فريق مؤلف من 70 شخصاً من الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء والدفاع المدني وفريق الهندسة في الجيش اللبناني إلى حي الرميلة بمدينة جبلة للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

الصليب الأحمر اللبناني

وشكل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفدا وزاريا يتوجه غدا الأربعاء الى دمشق لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا والامكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة.

ويضم الوفد اللبناني كلا من وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف حلو.



وفد إغاثة لبناني يصل مدينة جبلة في سوريا