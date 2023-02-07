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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 66 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق، والمحال التجارية، لمتابعة إعلان المحال عن أسعار السلع، والتصدي لمحاولات التلاعب من قبل عدد من أصحاب المحال، إضافة إلى التصدي لمحاولات احتكار السلع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030م.

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وأسفرت الحملات التي شنتها 14 مركزاً ومدينة بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير 66 محضراً متنوعاً، ما بين عدم الإعلان عن الاسعار، وتفاوت في الأسعار من محل لآخر، إضافة عدم الالتزام بالأسعار المعلنة بالمحال، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية، ووجه محافظ كفر الشيخ بشن حملة تموينية بقرى ومراكز المحافظة.

تابع  غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالمـ، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية  الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير في أسعار  السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الجهود عن تحرير 6 محاضر مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق،  ومواجهة كافة صور احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، وأسفرت الحملة عن 6 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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