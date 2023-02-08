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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE في الإمارات

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S7 FE

تقدم شركة  سامسونج  الكمبيوتر اللوحي Samsung Galaxy Tab S7 FE الداعم لقلم ستايلس ومع سعة بطارية عملاقة تصل إلى 10090 مللي أمبير تعمل لوقت طويل بشحنة واحدة مع جودة شاشة عرض رائعة.

يتوفر الجهاز اللوحي  سامسونج  جالاكسي تاب S7 FE في الإمارات بسعر 1,637.00 درهم الداعم لأحدث الشبكات سواء واي فاي بلس أو تقنية شبكات الجيل الخامس 5G وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام مع سعة داخلية 64 جيجابايت وشاشة 12.4 بوصة، رقم الطراز SM-T736BZKAMEA.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

المواصفات الكاملة لـ تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE

يأتي مع شاشة عرض TFT LCD حجمها 12.4 بوصة تقدم دقة 1600x2560 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 243 بيكسل مع نسبة حجم شاشة إلى هيكل 84.6%.

يتم تشغيل تابلت  سامسونج  جالاكسي Tab S7 FE بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم، إما  SM7225 Snapdragon 750G 5G بدقة تصنيع 8 نانو أو SM7325 Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانو مع معالج رسوميات Adreno 619 أو Adreno 642L، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4GB أو 6GB أو 8GB جيجابايت رام ومساحة تخزين 64GB أو 128GB أو 256GB جيجابايت روم، ويمكن زياجة مساحة الذاكرة عبر بطاقة microSDXC.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

يحزم الجهاز بطارية عملاقة تبلغ سعتها 10090 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات وتصل إلى نسبة 100% خلال 190 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.

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الوزن الإجمالي للجهاز 608 جم مع سمك 6.3 مم وعرض 185 مم و طول 284.8 مم كما أنه يأتي مع مجموعة من المستشعرات، منها مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة و الجيروسكوب.

بالنسبة للكاميرات هناك مستشعر في اللوحة الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل و كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابيكسل تدعم التصوير بدقة 1080 ميجابيكسل و30 إطار في الثانية.

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