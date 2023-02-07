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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. جامعة حلوان تعقد المؤتمر الدولي الأول لبرنامج ماجستير إدارة التعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت الدراسة في برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بجامعة حلوان بحضور ٣٥ طالبا دوليا وعشرة خبراء من المانيا وأعضاء هيئة التدريس المصريين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حيث بدأت جامعة حلوان في تنفيذ فترة الحضور المباشر الخاص ببرنامج ماجستير ادارة التعليم الدولي بالتعاون مع جامعة لودفسبورج Ludwigsburg الألمانية بحضور ٦٠ طالبا وعضو هيئة تدريس وخريجا من ١٨ دولة حول العالم بمقر البرنامج في الزمالك.

وتستمر فترة الحضور بالبرنامج في مصر لمدة ١٠ أيام تبدا غدا الأربعاء الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٣ ويتم عقد المؤتمر الدولي الأول للبرنامج وحفل التخرج للدفعة العاشرة من طلاب البرنامج بمقر البرنامج في الزمالك، تتضمن فترة حضور الطلاب فعاليات ثقافية وتراثية للتعريف بالحضارة المصرية القديمة والمعاصرة.

يهدف البرنامج الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، كما أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات، وكذلك تطبيق معايير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان التعليم Jobs Education الحضارة المصرية أعضاء هيئة التدريس

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