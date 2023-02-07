أخوتها اتسجنوا بسببها.. القصة الكاملة لقتل فتاة بسبب العار في الوراق

روى مسجل خطر تفاصيل اتهامه بقتل شقيقته خنقا في منطقة الوراق ثأرا لشرفه بعد تناقل أهالي المنطقة سيرتها السيئة وتركها المنزل وإقامتها مع شاب أعزب في منزله فأطبق على رقبتها حتى فارقت الحياة وانتظر بجوار جثتها لإلقاء القبض عليه.

قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، قرر حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه، بقتل شقيقته خنقًا بالإيشارب، بسبب سوء سلوكها في الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عماد.س.ص 35 عامًا مسجل خطر لاتهامه بقتل شقيقته (ن) 28 عامًا 28 عامًا خنقًا بالإيشارب، داخل منزلهما في الوراق، واستمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية.

وقالت زوجة المتهم أمام جهات التحقيق، إن المجني عليها تركت المنزل منذ فترة، وبدأ الأهالي والجيران يتحدثون عنها وعن أخلاقها أنها سيئة السمعة وعندما عادت للمنزل بعد غياب شهر، قرر شقيقها المتهم التخلص منها، دفاعًا عن شرفه، مضيفة: "خنقها من رقبتها بالإيشارب، حاولنا نمسكه ونبعده عنها، ولكنه كان ماسك في رقبتها لحد ما ماتت.

وتابعت الزوجة، أن المجني عليها في لحظات لفظت أنفاسها الأخيرة، حتى هدأ المتهم وتركها وجلس بجانبها، وذهب على الفور شقيقه للإبلاغ عن الجريمة، وجاءت الشرطة وقبضت عليه.

واعترف المتهم الشهير ب "عماد الديب"، إنه قتل شقيقته بسبب سوء سلوكها، قائلًا: "جابتلنا العار يا بيه، الجيران كانوا بيتكلموا عنها، وكانت بتسيب البيت وتمشي، وآخر مرة سابت البيت 27 ديسمبر الماضي، وحررنا محضر بتغيبها، ورجعت البيت امبارح، الناس اكلت وشنا، وكنت لازم اقتلها، احنا صعايدة، فقررت اخلص عليها فخنقتها بالايشارب، لغاية ما ماتت، وسلمت نفسي للشرطة".

وأوضحت التحقيقات، أن شقيقي المتهم متهمان بجريمتي قتل، أحداهما قتل ابنته الصغيرة 3 سنوات منذ عام، والآخر قتل جارهم لكشفه بوجود علاقة غير شرعية مع شقيقته التي كشفها المجني عليه أمام أهالي المنطقة، فقرر التخلص منه منذ فترة، وتجددت تلك المشكلة من جديد، وبدأ الأهالي والجيران يتحدثون عن سوء سلوك الضحية، فقرر الشقيق الثالث الانتقام من شقيقته، وأنهى حياتها خنقًا بالإيشارب.