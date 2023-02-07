"كاذبون".. ترامب يوبخ إدارة بايدن بسبب المنطاد الصيني

نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تكون مناطيد التجسس الصينية قد حلقت في سماء الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته.

ووصف ترامب، المزاعم بأنه خلال فترة حكمه، شوهدت مناطيد التجسس الصينية ثلاث مرات على الأقل فوق الأراضي الأمريكية بالقرب من أهداف استراتيجية، بأنها مضللة.

وكتب ترامب علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “لم تحلق مناطيد التجسس الصينية في سماء الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال عندما كنت رئيسًا. إذا كان قد حدث هذا، فكنت ساسقطها على الفور!"

وأضاف: “ كنت مستمتع بمشاهدة إدارة بايدن يقدمون الأعذار بشأن فضيحة المنطاد، باستخدام المعلومات المضللة ومحاولة جرني إليها، كما هو الحال دائمًا".

وكتب: "كما هو الحال مع راش، (نظرية مؤامرة فضحت حول تواطؤ ترامب مع روسيا) وكل شيء آخر، هذه معلومات مضللة للديمقراطيين، لم يحدث هذا مطلقًا ".