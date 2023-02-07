عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"كاذبون".. ترامب يوبخ إدارة بايدن بسبب المنطاد الصيني

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تكون مناطيد التجسس الصينية قد حلقت في سماء الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته.

ووصف ترامب، المزاعم بأنه خلال فترة حكمه، شوهدت مناطيد التجسس الصينية ثلاث مرات على الأقل فوق الأراضي الأمريكية بالقرب من أهداف استراتيجية، بأنها مضللة.

وكتب ترامب علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “لم تحلق مناطيد التجسس الصينية في سماء الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال عندما كنت رئيسًا. إذا كان قد حدث هذا، فكنت ساسقطها على الفور!"

وأضاف: “ كنت مستمتع بمشاهدة إدارة بايدن يقدمون الأعذار بشأن فضيحة المنطاد، باستخدام المعلومات المضللة ومحاولة جرني إليها، كما هو الحال دائمًا".

كبار المانحين الجمهوريين يلمحون إلى تخليهم عن ترامب في انتخابات الرئاسة 2024

مسئول أمريكي كبير: ترامب لم يسقط 3 مناطيد صينية خلال حكمه

وكتب: "كما هو الحال مع راش، (نظرية مؤامرة فضحت حول تواطؤ ترامب مع روسيا) وكل شيء آخر، هذه معلومات مضللة للديمقراطيين، لم يحدث هذا مطلقًا ".

ترامب روسيا دونالد ترامب الولايات المتحدة الصين بايدن إدارة بايدن الرئيس الأمريكي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

موضوعات متعلقة

إعلان من روسيا بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا

مخاوف من كارثة اقتصادية.. تحذير مقلق من الفيدرالي الأمريكي بشأن سقف الديون

التضخم يتراجع.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

الاتحاد الأوروبي يحدد استثناءات بشأن شراء المنتجات النفطية الروسية

تحذير عاجل.. روسيا مهددة بـ زلزال مشابه للكارثة الطبيعية بـ تركيا وسوريا

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلا

بسبب الزلزال العنيف.. تركيا تتحرك 3 أمتار نحو الغرب

اعتقالات وغاز مسيل للدموع.. ماذا يحدث في فرنسا؟

ترشيحاتنا

تجارة مواشي.. سر الـ 3 ملايين جنيه فدية بعد اختطاف سائق بالقاهرة

تعيق وصول المساعدات لضحايا الزلزال.. سوريا تستغيث لرفع العقوبات الدولية

طلعني بصير خدامة عندك.. نجاة طفلة سورية حمت شقيقها الرضيع تحت الأنقاض

عباس شومان: الحال ضاق على النبي والصحابة فأكلوا ورق الشجر

إسرائيل تصدر تحذيرا من السفر إلى جنوب تركيا

أخوتها اتسجنوا بسببها.. القصة الكاملة لقتل فتاة بسبب العار في الوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددوا الله أكبر.. تركية ترفض الخروج من تحت الأنقاض قبل إعطائها الحجاب

عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من إقامة حفل الزفاف

بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا

فيديو

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

الرصيف تشقق والسور وقع.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟

لا نعمل لمصلحة أحد.. رسائل من الأعلى للإعلام بشأن تجاوزات القنوات الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ