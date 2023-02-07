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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7500 جنيه.. قطاع الأعمال: بيع 85680 قنطار قطن في مزادات اليوم بـ8 محافظات

صدى البلد

 تلقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة ونتائج مزادات القطن التي جرت اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال المنظومة الجديدة لتداول القطن.

أوضح التقرير أن كميات القطن التي تم بيعها في المزادات التي جرت في 8 محافظات هي: كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة، بلغت نحو 85680 قنطارا. 

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شملت المزادات أصناف "جيزة 86"، "جيزة 92"، "جيزة 94"، "جيزة 96"، و"جيزة 97". وسجل أعلى سعر للقنطار 7500 جنيها. 

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية. وساهمت المنظومة على مدار السنوات القليلة الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات. 

وتتولى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.


 

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