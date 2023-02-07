مفتي لبنان يوجّه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا الجمعة المقبل

وجّه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا بعد صلاة يوم الجمعة المقبل.

وأكد دريان، في بيان اليوم، أن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء عن كل بلاد المسلمين والعالم.

وأعرب مفتي الجمهورية اللبنانية عن ألمه وحزنه الشديدين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

وقال في البيان إن دار الفتوى تتضامن مع أسر الضحايا والمصابين من السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة التي أصابت أيضًا الإنسانية جمعاء.

وتقدّم بالتعازي والمواساة للشعبين التركي والسوري ولأسر وأصدقاء الذين فقدوا حياتهم في الزلزالين بالبلدين"، داعيًا" الله عز وجل أن يحفظ سوريا وتركيا وشعبيهما من كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.