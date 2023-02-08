عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نمساويان بين ضحايا زلزال تركيا.. ووصول المساعدات الإغاثية وفرق الإنقاذ

زلزال تركيا
زلزال تركيا

 أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن مواطنين نمساويين لقيا مصرعهما في كارثة الزلزال في تركيا بعدما ظلا تحت الأنقاض لمدة 30 ساعة.
وأشار بيان للوزارة الثلاثاء إلى أن المساعدات المالية وفرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة النمساوية وصلت بالفعل إلى تركيا. 
وأعرب البيان عن أسفه لهذا الوضع الكارثي حيث تم القضاء على مدن بأكملها وانهارت المنازل والشوارع.
وكان قد ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر أول أمس الاثنين المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق في الأردن وفلسطين، في وقت ضربت ارتدادات قوية للزلزال مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بايدن: خلال عامين وفرت 12 مليون وظيفة جديدة.. والاقتصاد الأمريكي كان «يترنح»

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

فيوتشر يكشف موقف علي ماهر بشأن مباريات الكونفيدرالية

الرئيس الفرنسي يحذر من عواقب إنسانية خطيرة لإغلاق ممر لاتشين بين كاراباخ وأرمينيا

حدث نادر.. الحكم على ضابط شرطة بالإعدام في كينيا

وزير الخارجية الروسي يصل نواكشوط لإجراء مباحثات مع الرئيس الموريتاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس بكثرة؟ .. إليك الفوائد والأضرار

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ