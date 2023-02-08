نمساويان بين ضحايا زلزال تركيا.. ووصول المساعدات الإغاثية وفرق الإنقاذ

أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن مواطنين نمساويين لقيا مصرعهما في كارثة الزلزال في تركيا بعدما ظلا تحت الأنقاض لمدة 30 ساعة.

وأشار بيان للوزارة الثلاثاء إلى أن المساعدات المالية وفرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة النمساوية وصلت بالفعل إلى تركيا.

وأعرب البيان عن أسفه لهذا الوضع الكارثي حيث تم القضاء على مدن بأكملها وانهارت المنازل والشوارع.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر أول أمس الاثنين المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق في الأردن وفلسطين، في وقت ضربت ارتدادات قوية للزلزال مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.