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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنًا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا ولبنان.. شارموفرز تؤجل طرح أغنية «ديفا»

صدى البلد

قرّر فريق شارموفرز تأجيل طرح أغنيتهم الجديدة “ديفا” تقديرًا لضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا وتركيا ولبنان.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق شارموفرز عير حسابهم بتطبيق انستجرام :"احترامًا وتقديرًا وتضامنًا مع ضحايا كارثة الزلزال الذي أودى بحياة وإصابة الآلاف في سوريا، لبنان وتركيا، قرر فريق شارموفرز وجاما ميوزيك تأجيل طرح الأغنية الخامسة وهي بعنوان "ديفا" من ألبوم "كرفان “ والتي كان من المقرر طرحها اليوم الأربعاء الثامن من فبراير، ليتم طرحها الأربعاء الخامس عشر من فبراير القادم، مع متابعة طرح باقي أغنيات الألبوم كما هو مقرر”.


يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 3 من شهر مارس القادم داخل حديقة z park بمنطقة الشيخ زايد.

وبدأ الفريق فى الترويج للحفل عن طريق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بنشر البوستر الدعائى للحفل، مصاحب للينك الموقع المخصص لبيع التذاكر.

سعر موحد لتذكرة الحفل

وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق عن طرح تذاكر الحفل من الآن عن طريق إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين بفئة واحدة فقط ويبلغ ثمنها 395 جنيهًا.

شارموفرز يطرح أغنيته الرابعة

وكانت فريق شارموفرز قد طرح رابع أغنية من أغاني ألبومهم الجديد"كرفان"، الأسبوع الماضي بعنوان “بتثيري الجدل”، وذلك عن طريق موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل الألبوم

 وفى هذا الألبوم تقدم شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة. 

تفاصيل كليب بتثيري الجدل


كليب " بتثيرى الجدل" من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تتحدث عن حب وجمال اللون الأسمر، من خلال فتاة سمراء جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهى تمشى لفتت الانتباه، ونالت منها العيون. 

أغنية " بتثيرى الجدل " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

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