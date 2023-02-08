التشكيل المتوقع للأهلي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية

يُواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على استاد “مولاي عبدالله” بالرباط، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة أمام ريال مدريد بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات