كل التعازي لأهاليهم.. كريم عبد العزيز ينعى ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. شاهد

حرص النجم كريم عبدالعزيز على نعى ضحايا سوريا وتركيا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشارك النجم كريم عبدالعزيز ستوري،عبر حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام وعلق عليها ”رحم الله كل ضحايا سوريا ولبنان وتركيا كل التعازي لأهاليهم وربنا يلهمهم الصبر والسلوان ".

وفي سياق آخر، شارك النجم كريم عبدالعزيز، مؤخرًا في فيلم "كيرة والجن" بجانب النجم أحمد عز، وقد حقق الفيلم أعلى نسبة إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتخطى الـ 120 مليون جنيه.

قصة فيلم “كيرة والجن”



"كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج سينرجى فيلمز، يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

مشاركة كريم عبدالعزيز في مسلسل الإختيار 3



كما شارك الفنان كريم عبدالعزيز في الماراثون الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل الإختيار 3، وهو بطولة أحمد السقا، أحمد عز، والمسلسل مأخوذ من قصص حقيقية خاصة أنه كشف العديد من مخططات الجماعات الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وكان من المفترض أن يشارك الفنان كريم عبدالعزيز فى الموسم الرمضاني المقبل2023 من خلال مسلسل "الحشاشين" ولكن تم تأجيل العمل للموسم الرمضانى 2024، نظرًا لضخامة إنتاج العمل.

مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبدالعزيز



وكان من المفترض أن يشارك الفنان كريم عبدالعزيز فى الموسم الرمضاني المقبل2023 من خلال مسلسل "الحشاشين" أيضا مع بيتر ميمى ولكن تم تأجيل العمل للموسم الرمضانى 2024، نظرًا لضخامة إنتاج العمل.

ويعد مسلسل "الحشاشين" التعاون الأول لكريم عبدالعزيز مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ويجسد فيه الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين المتطرفة، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات خلال العمل، كما سيحكم عليه بالإعدام، ولكنه سوف يهرب بمساعدة السجان بعد أن يحكي له قصة مؤثرة، وذلك في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.