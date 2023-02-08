عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل التعازي لأهاليهم.. كريم عبد العزيز ينعى ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. شاهد

صدى البلد

حرص النجم كريم عبدالعزيز على نعى ضحايا سوريا وتركيا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشارك النجم كريم عبدالعزيز ستوري،عبر حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام وعلق عليها ”رحم الله كل ضحايا سوريا ولبنان وتركيا كل التعازي لأهاليهم وربنا يلهمهم الصبر والسلوان ".

 وفي سياق آخر، شارك النجم كريم عبدالعزيز، مؤخرًا في فيلم "كيرة والجن" بجانب النجم أحمد عز، وقد حقق الفيلم أعلى نسبة إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتخطى الـ 120 مليون جنيه.

 

 

قصة فيلم “كيرة والجن”

"كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج سينرجى فيلمز، يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

 

مشاركة كريم عبدالعزيز في مسلسل الإختيار 3 

كما شارك الفنان كريم عبدالعزيز في الماراثون الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل الإختيار 3، وهو بطولة أحمد السقا، أحمد عز، والمسلسل مأخوذ من قصص حقيقية خاصة أنه كشف العديد من مخططات الجماعات الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن.

 

وكان من المفترض أن يشارك الفنان كريم عبدالعزيز فى الموسم الرمضاني المقبل2023 من خلال مسلسل "الحشاشين" ولكن تم تأجيل العمل للموسم الرمضانى 2024، نظرًا لضخامة إنتاج العمل.

 

مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبدالعزيز 

وكان من المفترض أن يشارك الفنان كريم عبدالعزيز فى الموسم الرمضاني المقبل2023 من خلال مسلسل "الحشاشين" أيضا مع بيتر ميمى ولكن تم تأجيل العمل للموسم الرمضانى 2024، نظرًا لضخامة إنتاج العمل.

ويعد مسلسل "الحشاشين" التعاون الأول لكريم عبدالعزيز مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ويجسد فيه الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين المتطرفة، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات خلال العمل، كما سيحكم عليه بالإعدام، ولكنه سوف يهرب بمساعدة السجان بعد أن يحكي له قصة مؤثرة، وذلك في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

بشري سارة.. انخفاض أسعار الأرز بـ الأسواق |كم سيصل قيمة الكيلو؟

ترشيحاتنا

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

بسبب الظروف الصحية..الفنانة ناهد رشدى: توقفت عن التمثيل لسنوات

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

بايدن بخطابه أمام الكونجرس: نستطيع أن نقود العالم في التصنيع لعقدين كاملين

هل التصوير السيلفي في مناسك العمرة يؤثر على ثوابها .. الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب من داخل مسجد بتركيا لحظة حدوث الزلزال.. تفاصيل

بسبب الزلزال المدمر.. اليونسكو: المواقع التاريخية في العراق وسوريا مهددة بالكامل |شاهد

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ