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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أزمة سقف الديون

خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس| نواب جمهوريون يهتفون ضد بايدن: كاذب

نواب جمهوريون يهتفون
نواب جمهوريون يهتفون خلال خطاب بايدن عن حالة الاتحاد: كاذب

هتف عدد من النواب بالكونجرس الجمهوريين بكلمة "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن،، خطابه عن حالة الاتحاد عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريدون وقف برامج الضمان الاجتماعي.

وكان “بايدن” هاجم، خلال الخطاب، الحزب الجمهوري بسبب أزمة سقف الديون قبل أن يقول إن بعض النواب الجمهوريين، الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

ووفقا لـ "سي إن إن" فإنه قد سُمع هتاف "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه على الرغم من أنه لم يكن واضحًا من يهتف، وكذلك لوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها مُعترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضًا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريون رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله الرئيس الأمريكي.

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