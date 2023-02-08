قبل ما تنزل من بيتك| تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء 8 فبراير.. فيديو

استعرض عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد، اليوم الأربعاء، الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور من داخل غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مؤكدًا أنه لم ترد أي إخطارات بوجود مشكلات على الطرق وأن الأمور تسير على مايرام، متابعًا أن ميدان النهضة به حالة من السيولة المرورية التامة أما كوبري 15 مايو به بعض التكدسات الخفيفة وهي غير مؤثرة على الحركة المرورية.



وأضاف “الشندويلي” أن ميدان الرماية به حالة من السيولة المرورية التامة، أما بالنسبة لمنطقة المهندسين تشهد حالة من السيولة المرورية التامة أيضًا.



وتابع أن كوبري أكتوبر والذي يعد الشريان الرابط بين محافظتي القاهرة والجيزة به حالة من السيولة المرورية التامة في كلا الاتجاهين، مشيرًا إلى أن ميدان الجلاء في منطقة الدقي به سيولة مرورية تامة.





وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق شاهد الفيديو…

