بشرى سارة| المرصد الجمركى: لا أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه لم يتم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، باستثناء سداد ١٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى ١٣ دولارًا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين، موضحًا أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، تتضمن زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه.



أوضح المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم السماح للسياح والركاب العابرين بالمطارات المصرية بالشراء للاستعمال الشخصي، من الأسواق الحرة المقامة في الدوائر الجمركية، خلال ٤٨ ساعة من وصولهم بما لا يتجاوز ٢٠٠ دولار، بما في ذلك السماح بـ ٢ لتر من المشروبات الروحية مع سداد ١٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى ١٣ دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه.

شدد المرصد الإعلامي الجمركي، على أنه يشترط عدم قصد الإتجار في الأشياء الجديدة التي تكون بصحبة الركاب القادمين لمصر، للتمتع بالإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية.



أشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن هناك لوحات إرشادية فى المطارات توضح النقد الأجنبي المسموح للمسافرين بحيازته، موضحًا أنه يجب على المسافرين الإفصاح عن النقد الأجنبي الذى بحوزتهم.



أكد المرصد الإعلامي الجمركي، حرص مصلحة الجمارك على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية؛ لتعزيز حوكمة الإجراءات بالمنافذ الجمركية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين والمهربين، موضحًا أن وزارة المالية تناشد الجميع الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.