عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقًا لنظام التطوير المعلن بدون أي تراجع .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنك الأسئلة ، وسيجرى تصحيحها إلكترونيًا

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر في امتحانات الثانوية العامة 2023 أن يتم إضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المركز القومي للامتحانات مستمر في إعداد مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال شهر مارس المقبل .

وبمجرد اعتماد  جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تصدر الوزارة بيانا رسميا للإعلان عن تفاصيله بشكل واضح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ومن المقرر أن يكون الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيساً لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  بينما سيكون خالد عبد الحكم نائبا لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ومحسن عبد العزيز سيكون مسئول سيكون التطوير التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية كاملة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخراً ، سوف تقيس النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 نواتج تعلم حقيقية مثلها مثل الامتحان الحقيقي .

وسوف تتناسب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مع الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة فيها ، وسيتاح للطالب وقتا للمراجعة ، وسوف تتميز امتحانات الثانوية العامة 2023  بوضوح ودقة أسئلة بعيدا عن اي غموض او تعقيد .

ومن المقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونياً بنسبة 100%، وسيحصل كل طالب على حقه كاملاً بدون أي ظلم .

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

مفأجاة صادمة| هل حركت الزلازل المدمرة تركيا نحو الغرب 3 أمتار

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

ترشيحاتنا

قناة مصرية وAEA.. بالتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

حوافز وتسهيلات لـ أصحاب المنشآت الصناعية للنهوض بالمنتج الوطني

شيخ الأزهر يدعو العالم للانتفاضة لإغاثة المحاصرين والمنكوبين فى سوريا وتركيا

وزير الرياضة يوجه بتطوير منصة «طور وغير» لإضافة خدمات للشباب

وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لقادرون باختلاف

انخفاضات تلاحق سوق الذهب والدولار يكسر الـ 30 جنيهًا.. ورسالة مهمة من الأرصاد للمواطنين|خدمات تهمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

كأنه عندنا.. مشاهد حفل زفاف صيني تثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا..فيديو

هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا

فيديو

كاميرا مراقبة في عقار رقم ٧ تكشف أخلاق الجار غير الأمين والسكرتيرة

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ