وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقًا لنظام التطوير المعلن بدون أي تراجع .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنك الأسئلة ، وسيجرى تصحيحها إلكترونيًا

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر في امتحانات الثانوية العامة 2023 أن يتم إضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المركز القومي للامتحانات مستمر في إعداد مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال شهر مارس المقبل .

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تصدر الوزارة بيانا رسميا للإعلان عن تفاصيله بشكل واضح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ومن المقرر أن يكون الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيساً لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بينما سيكون خالد عبد الحكم نائبا لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ومحسن عبد العزيز سيكون مسئول سيكون التطوير التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية كاملة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخراً ، سوف تقيس النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 نواتج تعلم حقيقية مثلها مثل الامتحان الحقيقي .

وسوف تتناسب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مع الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة فيها ، وسيتاح للطالب وقتا للمراجعة ، وسوف تتميز امتحانات الثانوية العامة 2023 بوضوح ودقة أسئلة بعيدا عن اي غموض او تعقيد .

ومن المقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونياً بنسبة 100%، وسيحصل كل طالب على حقه كاملاً بدون أي ظلم .