الأفضل مبيعا.. موبايل iPhone 11 Pro Max مجدد بـ10 آلاف جنيه فقط

تعد هواتف آيفون iPhone الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على هاتف iPhone 11 Pro Max مجدد بسعر رخيص على موقع Walmart الأمريكي، ليبلغ سعره بعد الخصم 365 دولار أمريكي أي ما يعادل 10 آلاف و 900 جنيه مصري.

الأفضل مبيعا..موبايل iPhone 11 Pro Max مجدد بـ 10 آلاف جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone 11 Pro Max

الشاشة

• شاشة Super Retina XDR

• شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.5 إنش (قطرياً) باللمس المتعدد Multi‑Touch

• شاشة HDR

• وضوح 2688 × 1242 بكثافة 458 بكسل لكل إنش

• نسبة التباين 2,000,000:1 (النسبة القياسية)

• شاشة True Tone

• شاشة بمجموعة ألوان كبيرة (P3)

• ردود فعل لمسية

• الحد الأقصى للسطوع 800 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)

• الحد الأقصى للسطوع 1200 شمعة/المتر المربع (HDR)

• طلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع

• دعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد

الكاميرا

• نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات

• الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°

• الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.8

• الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0

• تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x

• نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق

• إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)

• تثبيت بصري مزدوج للصور (الكاميرا الواسعة والكاميرا المقربة للمسافات)

• عدسة خماسية العناصر (الكاميرا الواسعة للغاية)؛ عدسة سداسية العناصر (الكاميرا الواسعة)

• فلاش True Tone أكثر سطوعاً مع التزامن البطيء

• تصوير بانورامي (لغاية 63MP)

• غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي

• Focus Pixels بنسبة 100% (الكاميرا الواسعة)

• نمط الليل

• تعديلات تلقائية

• الجيل الجديد من ميزة الذكية HDR للصور

• التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos

• قدرة مطورة على تصحيح العين الحمراء

• تثبيت تلقائي للصور

• نمط التصوير المتتابع

• تحديد الموقع الجغرافي للصور

• تنسيقات الصور الملتقطة: HEIF وJPEG

كاميرا TrueDepth

• كاميرا 12MP

• فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏

• نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق

• إضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، استوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عالي أحادي)

• Animoji وMemoji

• تسجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

• تسجيل فيديو 1080p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية

• دعم التصوير بالحركة البطيئة لفيديو 1080p بمعدل 120 إطاراً في الثانية

• الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية للصور

• نطاق ديناميكي أوسع للفيديو بمعدل 30 إطاراً في الثانية

• تثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)

• التقاط مجموعة ألوان كبيرة للصور وLive Photos

• Retina Flash

• تثبيت تلقائي للصور

• نمط التصوير المتتابع

الشريحة

• شريحة A13 Bionic‏

• الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine

الطاقة والبطارية‏

• عمر بطارية يدوم لغاية 5 ساعات أكثر مقارنة بجهاز iPhone XS Max

• تشغيل الفيديو (لاسلكياً): لغاية 20 ساعة

• تشغيل الفيديو عبر الإنترنت (لاسلكياً): لغاية 12 ساعة

• تشغيل الصوت (لاسلكياً): لغاية 80 ساعة

• محول طاقة مرفق بقدرة 18 واط

• بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏

• شحن لاسلكي (يعمل مع شواحن ‏Qi‏‏‏‏8)

• الشحن من خلال كابل ‏USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة

• إمكانية الشحن السريع:شحن لغاية 50% في حوالي 30 دقيقة مع محول طاقة بقدرة 18 واط أو أعلى

المستشعرات

• Face ID

• مقياس الضغط الجوي

• جيروسكوب ثلاثي المحاور

• مقياس تسارع

• مستشعر تقارب

• مستشعر الإضاءة المحيطة