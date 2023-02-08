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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين طبر: عمليات التجميل مهمة من أجل عملي وممكن اعتزل قريب

مادلين طبر
مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها سعيدة بحالة النشاط الفني التي تعشيها مؤخرا، بعدما شاركت في فيلم "دكتور نبيل الجميل" مع الفنان محمد هنيدي، وتظهر كضيفة شرف في فيلم "الحب بتفاصيله" مع الفنان محمد نور.

 

وأشارت مادلين طبر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إلى أنها رفضت العديد من الأعمال التي عرضت عليها مؤخرا للمشاركة في شهر رمضان، لأن مساحة الأدوار وقيمة العقد لا تليق بمسيرتها الفنية. 

وأوضحت مادلين طبر، أنها قد تضطر إلى الاعتزال قريبا في حال لم تلق الأدوار التي تناسبها، والتقدير الذي تستحقه، مشيرة إلى أنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل رعب لكن لم يتم الاتفاق النهائي عليه. 

 

وكشفت مادلين طبر في تصريحاتها أنها أجرت عمليات وإجراءات تجميلية من قبل، لأن شكل الفنان أمام الكاميرا جزء من مهمته ووظيفته، ولابد من الظهور بشكل لائق، ولكن مؤخرا أصبحت العمليات تشوه الوجه. 

وأكدت أن العديد من المشاهير ومن يحبون إجراء عمليات التجميل قد يقع نصيبهم في دكتور غير محترف ما يؤدي إلى تعرضهم للتشوه، وهو أمر مؤسف، لذا يجب الانتباه جيدا قبل التسليم لأي شخص في هذه المهنة. 

 

مادلين طبر المشاهير الفنان محمد هنيدي الفنان محمد نور عمليات التجميل

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