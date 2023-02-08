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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبو الزعابيب.. ما لا تعرفه عن شهر أمشير ولماذا تحذر منه الأرصاد

صدى البلد

عادة ما ترتبط الشهور القبطية عند المصريين بالظواهر المناخية التي تتطلب التأهب لها جيدًا، وقبيل بداية شهر أمشير الذي تكثر فيه الرياح الشتوية، يعتقد الكثيرون أنه « يستلف 10 أيام من شهر طوبة الذي يسبقه».

بدأ منذ ساعات قليلة شهر أمشير، اليوم 8 فبراير 2023، أول أيام شهر أمشير القبطي، الذي يشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو خلاله، إلى جانب ارتباطه بمجموعة من الأمثال الشعبية المعبرة عن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلاله.

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ما لا تعرفه عن شهر أمشير 

 يعتبر شهر أمشير هو الشهر السادس من الشهور القبطية، والذي يأتي بعد انتهاء شهر طوبة مباشرة، ويرتبط ببعض الامثال الشعبية منها: 

  • أمشير يفصص الجسم نسير نسير
  • أمشير أبو الزعابيب الكتير
  • أمشير ياخد العجوزة ويطير
  • أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة
  • أمشير أبو الزعابيب يخلي العجوزة تقيد الحصير
  • أمشير تساوي الطويل مع القصير

أبرز الظواهر الجوية خلال شهر أمشير 

تكثر الرياح الشتوي في شهر أمشير القبطي، مع ازدياد موجة البرد، ومن ثم في نهايته  تغير الرياح اتجاهها، لتهب من الجنوب مع أعاصير في بعض الأحيان، وتتبدل برودتها إلى « سموم»، وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.

يكثر تساقط أوراق الأشخاص خلال شهر أمشير بسبب الهبوب والسموم الحارقة، وتجعل الرياح خلاله السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

الأرصاد تحذر من زعابيب أمشير 

بعد مرور ساعات قليلة من بداية شهر أمشير ، حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد ، حيث يكون الطقس في الصباح الباكر من اليوم باردًا، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

            العظمى الصغرى 

القاهرة  16  / 10

العاصمة الإدارية  16  / 9

6 أكتوبر   16 / 8

بنها   17  /10

بورسعيد   15  / 9

الإسماعيلية   17  /9

سانت كاترين   10  / -1

الإسكندرية  16 / 10

الغردقة   20 /12

سوهاج   17  /5

الأقصر   19  /7

أسوان   20 /9

الوادي الجديد   19  /7

شهر أمشير الشهور القبطية شهر طوبة زعابيب أمشير درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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