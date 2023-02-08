تعليمات خاصة من فيريرا لـ حسام عبد المجيد

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لحسام عبد المجيد مدافع الفريق على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وحرص فيريرا على الاجتماع باللاعب في حضور حسني خطاب المترجم، ومنحه تعليمات خاصة بمركزه بجانب شرح بعض المواقف الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.