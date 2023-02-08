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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا ترسل طواقم إنقاذ إلى سوريا وأوكرانيا تشارك في تركيا.. هل انتقلت الحرب؟

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "روسيا ترسل طواقم إنقاذ إلى سوريا، وأوكرانيا تشارك في تركيا.. هل انتقلت الحرب؟".

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وأضاف التقرير، أنه بينما تتبادل موسكو وكييف النيران والقوة للسيطرة، اتخذت الدولتان طريقا جديدا إلى الشرق الأوسط، فروسيا أرسلت إلي سوريا أكثر من 50 منقذا وكلاب مدربة ومعدات، بالمقابل أرسلت أوكرانيا إلي تركيا مع أكثر من 80 فردا، للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وتابع التقرير أن هناك مرسوم نشر على موقع مكتب مجلس الوزراء الأوكراني للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال الذي خلف أكثر من 5 آلاف قتيل حتى الآن في البلدين، بينما ينقل البلدان مساعدتهما لسوريا وتركيا. 

سوريا تركيا الشرق الاوسط أوكرانيا روسيا طواقم إنقاذ قناة العربية

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