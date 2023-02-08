مصطفى الزناري يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وخاض اللاعب التدريبات بشكل طبيعي عقب شكواه من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "الزناري" الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة .

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.