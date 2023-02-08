محمد عبد الغني يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض بشكل كامل، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة .

وشارك عبد الغني في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية بالإضافة إلى التقسيمة الفنية بشكل طبيعي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

وكان اللاعب غاب عن المشاركة مع الفريق خلال المباراة الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري بسبب الإصابة الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الأيام الماضية.

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.